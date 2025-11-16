BG Leitershofen/Stadtbergen stoppt Negativserie – Deutlicher Heimsieg gegen Würzburg

Nach fünf Niederlagen in Folge hat die BG Leitershofen/Stadtbergen ein starkes Lebenszeichen gesetzt. In der BARMER 2. Basketball Bundesliga feierten die Kangaroos am Sonntagnachmittag einen klaren 95:62-Erfolg gegen die VR BANK Würzburg Baskets Akademie – und das vor beeindruckender Kulisse in der heimischen Stadtberger Sporthalle.

Starkes Publikum, starker Start

Über 900 Fans unterstützten die Leitershofer lautstark – und deren Team zeigte von Beginn an ein deutlich verbessertes Gesicht. Mit intensiver Verteidigung und konsequenten Aktionen zum Korb setzten die Kangaroos die jungen Würzburger früh unter Druck. Allen voran Jason George übernahm Verantwortung und erzielte allein im ersten Viertel 14 Punkte. Der Lohn: eine komfortable 28:17-Führung.

Auch wenn der zweite Abschnitt phasenweise zerfahren wirkte, hielten die Gastgeber das Tempo hoch und ließen den Gegner nicht herankommen. Mit viel Engagement wuchs der Vorsprung bis zur Halbzeit auf 49:33.

Dominanz nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel legte die BG richtig los. Ein beeindruckender 23:5-Lauf ließ die Halle beben und die Führung bis zur 28. Minute auf 72:38 anwachsen. Viertelübergreifend erhöhten die Kangaroos sogar auf 88:50 – der höchste Abstand des Abends. Zwar konnte Würzburg am Ende das Ergebnis etwas korrigieren, doch der Sieg der Leitershofer war nie in Gefahr.

Getrübt wurde die Freude nur durch die Verletzung von Center Tom Alte, der nach einem Zusammenprall ausgewechselt werden musste. Die Diagnose steht noch aus.

Starke Werte – aber auch Luft nach oben

Neben fast 100 Punkten überzeugte die BG mit starken Statistiken: 49 Rebounds, nur 16 Ballverluste und eine sehr gute Quote bei den Zweipunktewürfen. Auch die Dreierquote zeigte eine positive Tendenz. Einzig die Freiwürfe bleiben ein kleines Sorgenkind.

Sportlich brachte der Sieg nach der 72:73-Niederlage gegen die Orange Academy Ulm am Freitag wichtige Punkte: Leitershofen bleibt Achter, verkürzt aber den Abstand zur Konkurrenz.

Schon am kommenden Samstag steht der nächste Härtetest an: Die Oberhaching Tropics reisen an – ein Team in Topform, das zuletzt sogar Tabellenführer Coburg und den FC Bayern München II bezwingen konnte. Die Kangaroos gehen jedoch mit neuem Selbstvertrauen in dieses Duell.