BG Leitershofen/Stadtbergen vor Gipfeltreffen in Coburg

Für die BG Leitershofen/Stadtbergen steht in der BARMER 2. Basketball-Bundesliga am Samstagabend ein echtes Topspiel an. Die ungeschlagenen Kangaroos (6:0 Punkte) treffen auswärts auf Tabellenführer BBC Coburg (8:0 Punkte). In der HUK-Coburg-Arena wird ab 19 Uhr gespielt – live zu sehen ist das Duell auch auf Sporteurope.TV. Für Fans, die nicht mitreisen, bieten die Kangaroos ein Public Viewing in der KLASSER Sportsbar im Siegmund Sportpark an.

Spitzenspiel um die Tabellenführung

Nach dem kommenden Wochenende wird nur noch ein Team ungeschlagen sein – entweder die Leitershofer oder die Coburger. Beide Mannschaften zählen laut Experten zu den stärksten Teams der Südgruppe. Der BBC Coburg galt schon vor der Saison als Titelanwärter und hat diese Rolle bisher eindrucksvoll bestätigt. Gegen Langen, Erfurt, die FRAPORT Skyliners und Bayern München feierte das Team von Trainer Patrick Seidel deutliche Siege.

Topscorer Dylan Fasoyiro (19 Punkte pro Spiel) und Darius Dawson (15,8 Punkte) prägen zusammen mit Aufbauspieler Nico Wenzl das Offensivspiel der Oberfranken. Auch Nico Höllerl und Tim Herzog überzeugen mit starken Leistungen. Unter den Körben verstärken die jungen Center Finn Döntgens und Ole Theiss das Team – letzterer trifft erstmals auf seinen Ex-Verein aus Leitershofen.

Herausforderung für die Kangaroos

Während beide Teams offensiv mit rund 90 Punkten pro Partie glänzen, hat Coburg defensiv leichte Vorteile – im Schnitt kassierten die Oberfranken nur 67 Punkte, Leitershofen dagegen 77. „Wie erwartet ist Coburg eine der titelambitioniertesten Mannschaften der Südgruppe. Ihr Kader ist klar auf die Meisterschaft ausgerichtet. Es wird ein echter Kampf für uns, wir müssen bereit sein, uns 40 Minuten lang aufzuopfern“, sagte Kangaroos-Coach Emanuel Richter im Vorfeld.

Ob Jason George und Ferenc Gille nach Verletzungen zurückkehren, bleibt offen. „Beide arbeiten sehr hart, aber wir werden auf keinen Fall etwas überstürzen – die Saison ist noch lang“, betonte Richter.

Nachwuchs im Fokus am Sonntag

Während die Profis auswärts gefordert sind, gibt es in Stadtbergen ein kleines Novum: Am Sonntag sind erstmals die U12-Teams und die U16-Bezirksoberligamannschaft Gastgeber im Siegmund Sportpark. Spielbeginn ist um 11.45 Uhr, der Eintritt ist frei. „Das ist für uns eine perfekte Konstellation angesichts der engen Hallensituation und sorgt für Entlastung bei der Heimspielplanung“, freute sich Kangaroos-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman.

Für die Kangaroos geht es in Coburg um nicht weniger als die Tabellenführung und ein frühes Statement in der Saison. Mit viel Teamgeist, Konzentration und Leidenschaft wollen die Stadtberger das Topspiel offen gestalten – und vielleicht sogar den großen Favoriten stürzen.

