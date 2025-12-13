BG Leitershofen/Stadtbergen vor Jahresabschluss-Heimspiel gegen Langen

Die BG Leitershofen/Stadtbergen bestreitet am Samstagabend ihr letztes Heimspiel des Kalenderjahres in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB. Um 19.30 Uhr empfangen die Kangaroos den formstarken TV Langen in der Sporthalle Stadtbergen.

Zwei Teams mit Siegesserie im direkten Vergleich

Sowohl die Kangaroos als auch der TV Langen reisen mit drei Erfolgen in Serie in die Partie. Leitershofen setzte sich zuletzt gegen Würzburg durch und gewann anschließend auch die Auswärtsspiele in Oberhaching und Erfurt. Langen bezwang an den gleichen Spieltagen Frankfurt, Erfurt und überraschend auch den FC Bayern München Basketball II.

Das Team von Trainer Tobias Jahn hat sich nach einem schwierigen Saisonstart deutlich gesteigert. Nach sechs Auftaktniederlagen – darunter ein 59:100 in Coburg – stabilisierte sich der Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest und holte vier Siege aus den letzten fünf Begegnungen. Bemerkenswert ist dabei die extrem kleine Rotation von nur sechs einsatzfähigen Spielern, die jedoch hohe Qualität mitbringt.

Angeführt wird der TVL von den beiden ligaweit herausragenden Scorern Jacob Washington und Alexander Lagermann, die jeweils 19,9 Punkte pro Spiel erzielen. Ergänzt wird das Gerüst durch Niclas Pons, Henk Droste, Drago Crnjac und Risto Vasiljevic, die ebenfalls zweistellig punkten oder nah daran liegen. Mit Nicolas Lagermann steht zudem ein ehemaliger Kangaroo im Kader, dessen Einsatz allerdings weiterhin offen ist.

Leitershofen will Serie ausbauen

Für die Leitershofer geht es darum, die eigene Siegesserie fortzusetzen und sich in der engen Tabellenkonstellation weiter nach oben zu arbeiten. Fraglich bleibt, ob Center Tom Alte nach seiner Verletzung bereits wieder eingreifen kann. Sicher ist dagegen, dass Jason George nach seinem Wechsel zu den Würzburg Baskets nicht mehr zur Verfügung steht (eigener Beitrag).

Kangaroos-Geschäftsführer Wayne Chico Pitman bleibt dennoch gelassen: „Wir haben einen breiten Kader, in dem alle Spieler performen können, Nun schlägt die Chance eben für Andere.“ Besonders deutete sich dies zuletzt bei Clint Hamann an, der in Erfurt mit 12 Punkten und 10 Rebounds ein starkes Double-Double verbuchte.

Ob die Stadtberger nach dem Abgang von George noch auf dem Transfermarkt aktiv werden, ist offen. „Wir sind professionell genug, um immer alle Optionen im Auge zu haben, egal ob für Samstag oder die ganze Saison“, erklärt Pitman im Spieltagsinterview mit dem Hallenmagazin JUMP.

Volle Halle erwartet – Rahmenprogramm und Ausblick

Da das letzte Heimspiel bereits einige Wochen zurückliegt und es zugleich der Abschluss vor der Jahreswende ist, rechnet der Verein mit einer gut gefüllten Halle. Fans werden gebeten, Tickets frühzeitig online zu erwerben, um Wartezeiten zu vermeiden.

Bereits um 16 Uhr bestreitet das U14-Landesliga-Team der baramundi basketball akademie das Vorspiel gegen den BC Hellenen München. Einlass zur ProB-Partie ist ab etwa 18.15 Uhr, verbunden mit dem Hinweis, die üblichen Parkregeln zu beachten.

Eine richtige Winterpause gibt es für die Kangaroos nicht: In der kommenden Woche steht noch das Auswärtsspiel in Würzburg an, bevor am 3. Januar das Derby gegen den FC Bayern München in der Stadtberger Halle folgt.