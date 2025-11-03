BG Leitershofen/Stadtbergen vor schwerer Auswärtsaufgabe – Verfolgerduell bei Bayern München

Die BG Leitershofen/Stadtbergen steht am Dienstagabend vor einer anspruchsvollen Aufgabe in der BARMER 2. Basketball Bundesliga. In einer nachgeholten Partie des 7. Spieltags treffen die fünftplatzierten Kangaroos (6:4 Punkte) auf Bayern München II, die aktuell mit 8:4 Zählern einen Rang davor liegen. Tip-off ist um 19.30 Uhr im BMW Park in München-Sendling.

Die ungewohnte Terminierung unter der Woche hängt mit der Jahreshauptversammlung des FC Bayern zusammen, die am Wochenende in derselben Halle stattfand.

Bayerns Nachwuchs stark wie selten – Topscorer Sermpezis im Fokus

Die Münchner Reserve hat sich in dieser Saison enorm gesteigert. War das Farmteam in den vergangenen Jahren meist im Tabellenkeller zu finden, mischt die Mannschaft von Trainerlegende Emir Mutapcic nun im oberen Drittel mit.

Besonders beeindruckend sind die Leistungen der jungen Talente: Allen voran Nicolas Sermpezis (18), der mit 20,3 Punkten pro Spiel zu den besten Scorern der Liga zählt und bereits Bundesliga-Minuten sammeln durfte. Neben ihm sorgen Spieler wie Niclas Kodjoe (19), Kilian Fischer (17), Desmond Yiamu (19), Andrija Susic (17) und der erst 16-jährige Nationalspieler Caspar Vossenberg für frischen Wind.

Auch die erfahrenen Kräfte Marco Frank, Giovanni Calamita und Agust Gordi Kjartansson geben dem Team Stabilität.

Kangaroos hoffen auf volle Kapelle

Auf die Kangaroos wartet damit eine echte Bewährungsprobe. Siege gegen Würzburg, Dresden, Fellbach und ein eindrucksvolles 106:78 in Erfurt belegen die Stärke der Bayern – nur gegen Spitzenreiter Coburg und knapp gegen Ulm setzte es Niederlagen.

Die Leitershofer hoffen, dass zuletzt ausgefallene Spieler in den Kader zurückkehren. Mit dem bestmöglichen Aufgebot soll der Auswärtserfolg angepeilt werden.

Fan-Service: Freier Eintritt und Public Viewing

Für die mitreisenden Fans ist der Eintritt im BMW Park frei, die Blöcke G und H im Unterrang sind für Gäste reserviert. Zusätzlich organisiert der Verein ein Public Viewing in der KLASSER Sportsbar im Siegmund Sportpark.

Kangaroos-Geschäftsführer Wane Chico Pittman erklärt: „Wir bitten für das Public Viewing um eine Voranmeldung über unsere Homepage zur besseren Planung und weisen explizit nochmals darauf hin, dass das Spiel nicht in der Stadtberger Sporthalle, sondern in der Sportsbar in der Max-Joseph-Metzger-Straße 5 übertragen wird.“

Ein echtes Verfolgerduell, ein hochmotiviertes Bayern-Team mit Top-Talenten und hoffentlich ein stark besetzter Kangaroos-Kader: Die Partie verspricht Spannung. Fans dürfen sich zudem über besonderen Service freuen – live vor Ort oder beim gemeinsamen Mitfiebern in Stadtbergen.