BG Leitershofen/Stadtbergen will gegen die Fellbach Flashers zurück in die Erfolgssur

Nach der Niederlage in München wartet auf die BG Leitershofen/Stadtbergen eine erfahrene Mannschaft um Ex-Kangaroo Brian Butler.

Nach Auswärtspleite: Jetzt soll der Heimvorteil greifen

Nach der 63:82-Niederlage beim FC Bayern München Basketball II am Mittwoch wollen die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen Kangaroos am Samstagabend in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Süd wieder punkten. Um 19.30 Uhr empfangen die Leitershofer in der Stadtberger Sporthalle die SV Fellbach Flashers. Bereits um 16 Uhr trifft die U12-2 der BG im Lokalderby auf den TSV Gersthofen.

Routiniertes Fellbach statt jungem Farmteam

Nach Spielen gegen die Nachwuchsmannschaften aus Ludwigsburg und München steht den Kangaroos diesmal kein junges Entwicklungsteam gegenüber, sondern ein erfahrener und abgezockter Gegner. Die Flashers verfügen über ein eingespieltes Ensemble, das von Ex-Kangaroo Brian Butler (33) und dem US-Amerikaner Tyseem Lyles (33) angeführt wird. Lyles ist mit 13,7 Punkten pro Partie Topscorer der Fellbacher.

Auch Mateus Rodrigues Rocha (26) überzeugt bislang mit 11,2 Punkten im Schnitt und gilt als starker Passgeber. Zudem sollten die Stadtberger Nik Schlipf, Nelson Okafor und Jakob Hanzalek im Auge behalten – letzterer hat eine Leitershofer Vergangenheit und legte beim Debüt für Fellbach gleich 18 Punkte auf.

Aufsteiger mit Ambitionen

Die Mannschaft von Trainer Kris Borisov (37) steht derzeit mit drei Siegen und drei Niederlagen auf Rang acht der Tabelle. Erfolge gab es in Dresden, Frankfurt und Langen, Niederlagen gegen Coburg, Bayern München und Erfurt. Nach der deutlichen 56:78-Pleite gegen Erfurt zeigte sich Borisov unzufrieden: „Wir müssen wieder zu unserem Spiel finden und zeigen, dass wir zurecht als ambitionierter Aufsteiger gelten.“

Trotz des durchwachsenen Starts ist die Liga derzeit extrem ausgeglichen – zwischen Platz zwei und zehn liegen nur wenige Siege. Nur Tabellenführer BBC Coburg hat sich mit 7:0 Siegen bislang abgesetzt.

Kangaroos wollen Offensivprobleme abstellen

Auch bei der BG Leitershofen ist man sich bewusst, dass die letzten Wochen nicht nach Plan liefen. Drei Niederlagen in Folge und schwache Wurfquoten bremsten den Saisonstart. Die Dreierquote liegt derzeit bei nur 24 Prozent, in München gar bei 14 Prozent, und auch von der Freiwurflinie bleiben die Kangaroos mit unter 70 Prozent unter ihren Ansprüchen.

„Wir wissen, dass wir in der Offensive konstanter werden müssen“, heißt es aus dem Trainerteam. „Unsere Systeme greifen, aber am Ende entscheiden die Trefferquoten – und da müssen wir uns steigern.“

Trotzdem herrscht im Lager der Stadtberger Zuversicht. Das neu formierte Team wachse Woche für Woche besser zusammen. Mit einer möglichst vollständigen Besetzung will man sich bald im oberen Tabellendrittel festsetzen.

Fanhinweis: Frühzeitig Tickets sichern

Der Einlass in die Stadtberger Sporthalle beginnt um 18 Uhr. Die Verantwortlichen empfehlen, Tickets bereits vorab online über den Ticketshop der Kangaroos zu erwerben, um längere Wartezeiten an der Abendkasse zu vermeiden.

Nach drei Niederlagen in Serie soll gegen Fellbach endlich wieder ein Erfolg her. Gegen das routinierte Team aus dem Stuttgarter Raum braucht es vor allem Treffsicherheit und mannschaftliche Geschlossenheit. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Basketballwochenende in der Stadtberger Halle freuen – mit viel Einsatz, Emotion und hoffentlich einem Heimsieg.