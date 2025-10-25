BG Leitershofen/Stadtbergen will Wiedergutmachung gegen Ludwigsburg

Nach der ersten Saisonniederlage beim BBC Coburg will die BG Leitershofen/Stadtbergen am Samstagabend wieder ein anderes Gesicht zeigen. In der heimischen Stadtberger Sporthalle empfangen die Kangaroos um 19.30 Uhr die Porsche BBA Ludwigsburg – mit dem klaren Ziel, sich zu rehabilitieren und die Rückkehr in die Erfolgsspur zu schaffen.

Die Niederlage in Oberfranken war für das Team von Trainer Emanuel Richter ein Rückschlag. Zwischenzeitlich führte man mit neun Punkten, ehe ein starker Lauf der Gastgeber das Spiel drehte. Diese Partie wurde unter der Woche gründlich analysiert, um am Samstag die richtigen Konsequenzen zu ziehen.

Brisantes Duell im Tabellenrennen

Das Heimspiel gegen Ludwigsburg ist auch tabellarisch von Bedeutung. Mit einem Sieg könnte die BG ihren Platz in der Spitzengruppe behaupten. Eine weitere Niederlage würde dagegen wohl den Verlust des dritten Tabellenrangs bedeuten – denn gleich mehrere Teams, darunter auch die Gäste, lauern dicht dahinter.

Ludwigsburg, das Farmteam der MHP Riesen, überzeugt bislang mit drei Siegen aus fünf Partien und ist auswärts noch ungeschlagen. Trainer Kheeryoung Rhee setzt auf ein junges, dynamisches Team – das Durchschnittsalter liegt bei nur 18,6 Jahren. Neben erfahrenen Akteuren wie Julis Baumer und Simon Feneberg sorgen die Nachwuchstalente Yohann Tchouaffe (16) und Kenan Youdom (15) für frischen Wind.

Dreierquote als Schlüssel zum Erfolg

Einer der entscheidenden Faktoren für die Kangaroos wird die Trefferquote von der Dreierlinie sein. Mit bislang nur 24 Prozent Trefferquote ist hier noch Luft nach oben – zumal das Team über mehrere Schützen verfügt, die aus der Distanz für Gefahr sorgen können.

Coach Emanuel Richter betont vor der Partie:„Wir haben diese Woche wirklich hart gearbeitet und wollen eine bessere Leistung zeigen als zuletzt in Coburg. Ludwigsburg ist ein junges und sehr athletisches Team, das sehr gut in die Saison gestartet ist. Wir müssen das Tempo des Spiels kontrollieren und unsere Physis von der ersten Minute an durchsetzen.“

Vorspiel als Basketball-Leckerbissen

Bereits vor dem PRO-B-Spiel gibt es für Basketballfans ein Highlight: Um 16 Uhr empfangen die Young Kangaroos in der Regionalliga den Tabellenführer VfL Treuchtlingen Baskets. Der Eintritt zu dieser Partie ist frei. Nach dem Spiel wird die Halle kurzzeitig geräumt, Einlass für das Bundesligaspiel ist ab etwa 18 Uhr.

Die BG weist alle Besucher noch einmal auf die geltende Parkplatzordnung rund um die Stadtberger Sporthalle hin.