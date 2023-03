BG Leitershofen/Stadtbergen will zweiten Sieg in Serie – Kangaroos empfangen Speyer

Lediglich am dritten und vierten Spieltag während der bisherigen Saison in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ist es der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen gelungen, zwei Mal in Folge ein Spiel zu gewinnen. Am Samstagabend besteht nun eine Woche nach dem 94:90 Auswärtserfolg in Karlsruhe wieder einmal die Chance, dieses Unterfangen im Heimspiel gegen die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer zu wiederholen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in der Sporthalle Stadtbergen, das Vorspiel bestreitet die zweite Mannschaft um 16.30 Uhr in der Regionalliga Mitte gegen die Fibalon Baskets Neumarkt.

Während für die Verantwortlichen der BG seit letztem Wochenende das Saisonziel Klassenerhalt praktisch frühzeitig erreicht ist, sind die Spieler der Kangaroos weiterhin heiß auf mehr. Noch hat man das Erreichen der Play-Off Runde nicht aufgegeben, auch wenn die Teilnahme an dieser sicherlich eine Siegesserie zum Saisonende mit sich bringen müsste. Dabei kam unter der Woche eine neue Variante in die Diskussion: Der Tabellenzweite White Wings Hanau musste kurzfristig Insolvenz anmelden, laut Pressemeldungen fehlt den Hessen eine doch ziemlich erstaunliche Summe von rund 140.000 Euro zur Deckung des Saisonetats. Sollten die White Wings den Spielbetrieb nicht fortsetzen können, würden sie auf den letzten Platz der Tabelle gesetzt werden. Das Rennen um den letzten Play-Off Platz würde dann zwischen den aktuell mit 14 Zählern punktgleichen Teams aus Karlsruhe, Ulm und Leitershofen zum Duell auf Augenhöhe und nicht zusätzlich zu einer Aufholjagd gegenüber einer anderen Mannschaft mutieren. Kangaroos Geschäftsführer Andreas Moser: „Momentan ist die Lage unübersichtlich, man weiß nicht genau, wie es mit Hanau weitergeht. In der PRO A nimmt Schwenningen zum Beispiel nach einem Insolvenzverfahren weiterhin am Spielbetrieb teil, bekam aber Punkte abgezogen. Sollte Hanau nicht mehr spielen, findet unser letztes Heimspiel gegen dieses Team im April nicht mehr statt, dann fehlen uns natürlich die Einnahmen aus diesem Match zum Saisonfinale der Hauptrunde. Die Situation ist unbefriedigend, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen“, so Moser.

Egal in welcher Konstellation, einen Sieg gegen Speyer einzufahren wird eine hohe Hürde für die Stadtberger werden. Die Pfälzer sind ein wenig das Team der Stunde. Aus den letzten sechs Spielen fuhr man fünf Siege ein, lediglich auswärts bei Tabellenführer Koblenz unterlag man in dieser Periode. Still und heimlich hat sich das Team von Trainer Carl Mbassa auf Platz fünf in der Tabelle geschoben, nur zwei Punkte hinter dem Dritten Frankfurt. Das im letzten Sommer selbst ausgegebene Ziel, Heimrecht im Play-Off Viertelfinale, wozu man mindestens Platz vier erreichen muss, ist für die Domstädter nun wieder greifbar. Für den Umschwung sorgte in erster Linie der nachverpflichtete Kanadier mit kroatischem Pass, Jake Babic (27). Seit er das Aufbauspiel der Baskets organisiert, kommt der US-amerikanische Topscorer Daryl Woodmore (31) als treffsicherer Distanzschütze noch besser zur Geltung. Zusammen mit Quadre Lollis (28) und dem Ex-Heidelberger 2,12 Meter Mann David Aichele (24) kann Speyer auf ein sehr starkes und routiniertes Quartett bauen, welches von einer Anzahl großer Talente aus dem hauseigenen Basketballinternat unterstützt wird.

Ob die Kangaroos auf einen breiteren Kader als letzte Woche in Karlsruhe bauen können, entscheidet Sich erst vor dem Spiel. Zuletzt fehlten fünf Akteure verletzungsbedingt.

Einlass in die Halle ist ab 18.30 Uhr, die Besucher des Vorspiels müssen diese vorab verlassen. Karten gibt es wie immer im Online Ticket Shop unter www.hessing-kangaroos.de sowie an der Abendkasse. Die Zuschauer werden darauf hingewiesen, dass im mittleren Sitzplatz-Block nur mit der jeweiligen Platznummer versehene Karten gültig sind. In den anderen Bereichen besteht freie Platzwahl.