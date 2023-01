Erfolgreicher Abschluss in Antholz für Deutschlands Biathleten: Sowohl die Männer als auch die Frauen laufen in der Staffel auf Rang drei und damit aufs Podest. Die Frauen stürmen auch ohne Verfolgungssiegerin Denise Herrmann-Wick zum dritten Treppchen-Platz im vierten Staffelrennen und die Männer sammeln in Bestbesetzung Selbstvertrauen für die anstehende Heim-WM in Oberhof (8. bis 19. Februar).