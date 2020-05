Biburg | Schwerer Unfall mit Krad und mehreren Tausend Euro Sachschaden

Am gestrigen Sonntag, den 17.05.2020 um 12.00 Uhr, erlitt ein 31-jähriger Kradfahrer nach einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen.

Der 31-jähriger Kradfahrer fuhr auf der Staatsstraße 2510 von Horgau in Richtung Biburg und überholte kurz vor Biburg in einer Linkskurve zwei vor ihm fahrende Motorradfahrer und einen Pkw. Beim Wiedereinscheren nach dem Überholmanöver verbremste er sich und geriet auf den Grünstreifen. Hierbei kam er zu Sturz und musste mit multiplen Frakturen schwer verletzt in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. An seinem Krad der Marke Honda entstand ein Totalschaden in Höhe von 4.500 Euro.

