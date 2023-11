Biden und Xi treffen sich nächste Woche in Kalifornien

US-Präsident Joe Biden und der Präsident Chinas, Xi Jinping, werden sich in der kommenden Woche am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in San Francisco treffen. Das berichtet CNN unter Berufung auf hochrangige Vertreter der US-Administration. Die Beziehungen beider Länder hatten sich zuletzt verschlechtert.

Joe Biden (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Auslöser war einerseits das Eindringen eines chinesischen Ballons, der mutmaßlich Spionagezwecken diente, in den US-Luftraum sowie die anhaltende Unterstützung Washingtons für die Inselrepublik Taiwan. Präsident Xi betrachtet Taiwan als Teil Chinas und droht unverhohlen mit einer militärischen Eingliederung der Insel in die Chinesische Volksrepublik. Zahlreiche Militärmanöver beider Seiten in der Region um Taiwan sorgen immer wieder für Zwischenfälle. Die USA unterstützen das Land mit Waffenlieferungen. US-Außenminister Blinken hatte China als „die langfristig größte Herausforderung für die internationale Ordnung“ bezeichnet.