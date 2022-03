Big Points für die Augsburger Panther – AEV gewinnt bei den Iserlohn Roosters

Die DEL-Saison ist auf die Zielgerade eingebogen und noch immer geht es für die Augsburger Panther um viel. Am Freitagabend gelang dem AEV in Iserlohn ein wichtiger Sieg. Mit dem 2:3 wanderten echte Big Points auf das Konto.

Fünf Spiele standen vor dem heutigen Abend für die Augsburger Panther in dieser komischen Corona-Spielzeit noch an. Da drei Partien (gegen Mannheim und Ingolstadt) nicht nachgeholt werden können, wird am Ende der Koeffizient zählen. Für die Schwaben ist noch nichts gelaufen. Der Sprung auf einen Playoff-Rang ist genauso noch möglich, wie das Abrutschen auf den Abstiegsrang. Drei Punkte in Iserlohn waren deshalb dringend notwendig, allerdings wurde in dieser Zeit noch nicht gegen die Roosters gewonnen.

Eisenmenger ist weiter „on fire“

Schon früh zeigten die Schwaben an diesem Abend am Seilersee, dass sie gewillt waren, dies zu ändern. Durch eine tolle Kombination der vierten Reihe war der AEV in Führung gegangen. Miller hatte auf Magnus Eisenmenger zurückgelegt, der Jenike mit einer Direktabnahme überraschte (8.). Es war der dritte Treffer des 21-Jährigen in den letzten drei Spielen. Zum entscheidenden Faktor an diesem Abend wurde allerdings Keeper Olivier Roy, der am Ende 37 Schüsse auf sein Tor abwehren konnte.

Panther erarbeiten sich die Führung

Kurz nach der Pause war allerdings auch der Frankokanadier machtlos. Mit tollem Einsatz und glänzenden Aktionen des Schlussmanns hatte sich Augsburg in Unterzahl gegen einen Gegentreffer gewehrt, ehe Bailey 4 Sekunden vor dem Ende doch noch zum Ausgleich treffen konnte. Die Panther kämpften aber weiter, konnten sich so auch im Mittelabschnitt ihre Spielanteile sichern und wieder in Führung gehen. Bei einer gegen Iserlohn angezeigten Strafzeit nützten sechs Augsburger die Gelegenheit. Nach einem guten Aufbau war es Payerl der auf 2:1 stellen konnte.

Zittern für die Big Points

Der knappe Vorsprung ließ für die Hausherren noch alle Chancen offen, doch die Mannschaft von Serge Pelletier zeigte sich enorm stabil. Weil man aber in eigener Überzahl die Entscheidung verpasste, hieß es bis in die Schlussminuten zittern. Als Jenike für einen weiteren Feldspieler Platz gemacht hatte, konnte Saponari mit einem Schuss ins verwaiste Gehäuse die Punkte für Rot-grün-weiß sichern. Der Anschluss von O´Connor 12 Sekunden vor dem Ende kam zu spät.

Der AEV gewann in dieser Saison erstmals gegen den IEC und dieses Mal waren es echte Bigpoints. Da der Tabellenletzte Krefeld zeitgleich in Wolfsburg verloren hatte, sollte der Klassenerhalt nun nur noch Formsache sein. Der Blick kann nach oben gehen, der Anschluss auf den 10.Rang ist hergestellt. Am Sonntag gegen Wolfsburg, am Dienstag in Berlin und schließlich bei den Icetiger und im letzten Hauptrundenspiel gegen die DEG ist noch vieles drin. Es bleibt weiter spannend!