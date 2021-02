Biker kracht im Donau-Ries in Golf und wird schwer verletzt

Die Sonne scheint und die ersten Motorradfahrer sind am Samstagnachmittag schon mit ihren Maschinen auf der Straße unterwegs – so auch auf der ST2221 bei Großsorheim im schwäbischen Landkreis Donau-Ries. In einem Kreuzungsbereich kracht ein Biker in die Fahrertüre von einem Golf.

Der Kradfahrer zieht sich dabe schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber fliegt ihn nach einer Erstversorgung zur weitern Behandlung in einer Klinik. Ebenfalls verletzt wird dabei der Autofahrer. Der Rettungsdienst bringt ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Ursache des Unfalls ist aktuell noch ungeklärt