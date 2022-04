Bike&Travel Award 2022 | Die Radrunde Allgäu belegt den 1. Platz

Die Radrunde Allgäu erstreckt sich 475 Kilometer durch die beeindruckende Natur des Allgäus. Das weitläufige Wegenetz mit einheitlicher Beschilderung, die unterschiedlichen Höhenprofile für jedes Alter und viele weitere Qualitätsmerkmale machen die Radrunde zur 4**** ADFC Qualitätsroute.

Die Leser der Fachzeitschrift „Bike&Travel Magazin“ haben in einem Leser–Voting abgestimmt, wer den Bike&Travel Award 2022 erhalten soll. In der Kategorie „Die besten Touren in Deutschland 2022“ belegt die Radrunde Allgäu den 1. Platz.

Bad Wörishofen als Partnerort der Radrunde Allgäu freut sich sehr über diese Auszeichnung. In der Erlebniswelt der Glückswege ist entspanntes Radfahren in der sanft–hügeligen Landschaft auf vielen Kilometern Radwegen möglich. Mehr über die Radrunde Allgäu finden Interessierte auf der entsprechenden Seite der Allgäu GmbH.