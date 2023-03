Bericht: FC Bayern trennt sich von Trainer Julian Nagelsmann – Tuchel wird Nachfolger

Wie die BILD berichtet, trennt sich der FC Bayern offenbar mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Julian Nagelsmann. Favorit auf die Nachfolge soll Thomas Tuchel sein, so der Bericht weiter.

Vier Tage nach der 1:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen und dem Verlust von Rang 1 der Tabelle soll sich der Club jetzt vom Coach getrennt haben.

Sport-Vorstand Hasan Salihamidžić sagte nach dem Spiel: „Das ist nicht das, was Bayern bedeutet. So wenig Antrieb, Mentalität, Zweikampfführung, Durchsetzungsvermögen, das habe ich so selten erlebt.“

Nagelsmann trainiert seit 2021 die Bayern, in der Saison 2021/22 holte er mit ihnen die Meisterschaft. Nachfolger soll der aktuell vereinslose Erfolgstrainer Thomas Tuchel werden, der aktuell auch in München lebt.

🚨 Exclusive news confirmed: Thomas Tuchel becomes new FC Bayern head coach, full agreement in place. He has already accepted the job. #FCBayern

Contract agreed, documents are being prepared tonight. pic.twitter.com/HFnOSwoU1m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2023