Die Vorbereitung auf die neue Saison liegt in den letzten Zügen. Rechtzeitig vor den letzten Tests in Italien und dem Pokalspiel in Unterhaching stellte sich der FC Augsburg zum offiziellen Mannschaftsshooting auf. In diesem Jahr lieferten sich wieder zahlreiche Fotografen und Helfer ein geschäftiges Treiben. Wer in der Galerie genau hinsieht, wird einen Spieler entdecken, mit dem er vielleicht gar nicht mehr im Augsburger Trikot gerechnet hatte.

