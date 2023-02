Am Faschingsdienstag gingen die närrischen Tage zu Ende. Auch bei zahlreichen Umzügen in der Region (u.a Deubach, Gablingen und Friedberg) tummelten sich nach der coronabedingten Pause noch einmal tausende Schaulustige. So auch in Schwabmünchen, wo traditionell um 17:11 Uhr wohl einer der letzten Umzüge durch die Straßen schlängelte.

Presse Augsburg-Redakteur Dominik Mesch feierte mit