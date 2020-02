„Jux und Radau in der Firnhaberau, Ruhe und Friede in der Hammerschmiede“: Unter diesem Motto windet sich der einzige Faschingszug Augsburgs durch die Straßen der Firnhaberau. Immer noch angeführt vom Initiator des Gaudiwurms, dem ehemaligen Stadtpfarrer Anton Schmid. Vereine und Gruppen der Stadtteile Firnhaberau und Hammerschmiede lassen sich Themen einfallen, so die seit letztem Jahr aktuelle Zusammenarbeit der Pfarrgemeinden von Franziskus und Christkönig. Die beiden Kirchtürme führten auch deshalb den Zug mit dem neuen Namen „St. Franzkönig“ durch die Siedlung an.

Fotos: Bruder + Czech 1 von 227