Augsburgs Kulturreferent Jürgen K. Enninger verlieh am Sonntag den Kunstpreis der Stadt Augsburg an den diesjährigen Preisträger Bernd Rummert. Die Verleihung fand, pandemiegerecht, im Rahmen der 73. Großen Schwäbischen Kunstausstellung in Halle 1 – Raum für Kunst im Glaspalast statt.

Fotos: Wolfgang Czech 1 von 24

Presse Augsburg-Fotograf Wolfgang Czech war vor Ort