Bildergalerie | Neujahrsempfang Die Linke Augsburg

Die Augsburger Linken starteten mit dem Neujahrsempfang im S-Forum der Stadtbücherei endgültig in den Wahlkampf. Den Einsatz für mehr soziale Gerechtigkeit haben sie sich dabei auf die Fahnen geschrieben.

Fotos: Wolfgang Czech 1 von 9

„Der soziale OB für Augsburg“ so steht es auf den Plakaten von Frederik Hintermayr. Der junge Politiker der Linken hat sich als Oberbürgermeisterkandidat für seine Partei zu Verfügung gestellt. Ob er sich nach dem 15. März wirklich die Bürgermeisterkette umlegen darf, darf bezweifelt werden. Sein Ziel und das Ziel seiner Partei soll aber in jedem Fall das beste Augsburg-Ergebnis aller Zeiten sein. Dies will man mit sozialen Themen erreichen, die in den letzten Jahren aus Hintermayrs Sicht zu kurz kamen.

Besonders beim sozialen Wohnungsbau und beim Kampf für den Erhalt von Arbeitsplätzen wollen sich die Linken hervortun. Dies wurde spätestens bei den Reden der beiden Vize-Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag, Susanne Ferschl (Kaufbeuren) und Caren Lay (Bautzen) klar.