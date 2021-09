Bildergalerie | Und wieder siegt der Heilige Michael – Das Augsburger Turamichele

Wiedereinmal feuerten zahlreiche Kinder an diesem Wochenende den Heiligen Michael bei seinem Kampf gegen das Böse an. Auch ohne das coronabedingt fehlende Kinderfest strömten die Menschen aus Stadt und Land auf den Augsburger Rathausplatz.

Fotos: Dominik Mesch 1 von 42

Wie es in Augsburg Tradition ist, wurde an diesem Wochenende eine Heiligenfigur wieder von sehr vielen Kindern dabei angefeuert, wie es in seinem Fenster des Perlachturms das Böse in der Erscheinung eines Teufelsdrachen besiegt. Zur Feier wurden dann Ballons steigen gelassen, die den Himmel über dem Rathausplatz in die Stadtfarben rot, grün und weiß einfärbt.

Herrlichster Sonnenschein hatte dazu wieder unzählige Menschen aus Stadt und Umland in das Herz der Fuggerstadt gezogen. Wer dabei war, merkte schnell, dass auch diese Tradition im „Coronajahr“ schmerzlich vermisst wurde.