Bildungsministerin fordert Dienstlaptops für Lehrer

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat die Bundesländer aufgefordert, Lehrer mit Dienstlaptops und dienstlichen E-Mail-Adressen auszustatten. „Wenn Lehrer digital unterrichten sollen, dann brauchen sie einen Dienstlaptop und eine dienstliche E-Mail“, sagte Karliczek dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Samstagausgaben). Hier seien die Länder gefragt.

„Überall – in den Unternehmen oder auch in Behörden – sind gerade in den vergangenen Monaten Mitarbeiter noch einmal besser ausgestattet worden“, so die Bildungsministerin. „Das sollte auch in einem gesellschaftlich so wichtigen Bereich wie die Schulen möglich sein.“