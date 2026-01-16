Newsletter
Bilger: Grönland-Mission “richtet sich nicht gegen die USA”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Steffen Bilger, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, unterstützt die Erkundungsmission unter Beteiligung der Bundeswehr auf Grönland.

Steffen Bilger am 13.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

“Wenn die Amerikaner unter dem Präsidenten Trump vor allem anführen, dass es ein Sicherheitsthema sei in Grönland, dann macht es ja Sinn, dass Dänemark auch zeigt: Wir können uns mit Partnern gemeinsam um die Sicherheit in Grönland kümmern. Ich glaube, da kommt es einfach auch auf dieses wichtige Signal an”, sagte Bilger am Freitag den TV-Sendern RTL und ntv.

“Unser Ziel als Bundesregierung, als Koalition ist ganz klar, dass wir die Nato zusammenhalten”, so der CDU-Politiker weiter. Wichtig sei, dass Bundeskanzler Friedrich Merz einen guten Draht zu US-Präsident Donald Trump besitze und Außenminister Johann Wadephul (beide CDU) Gespräche in den USA geführt habe. Das Signal sei dabei stets gewesen: “Wir stehen zur Nato. Wir müssen beieinanderbleiben.” Demzufolge seien die europäischen Soldaten auf Grönland nicht auf einer Mission gegen die Amerikaner unterwegs. “Diese Erkundungsmission, diese Übung richtet sich nicht gegen den Nato-Partner USA, sondern es geht immer um das Gemeinsame.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

