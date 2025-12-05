Newsletter
Freitag, Dezember 5, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bilger kritisiert Weidel-Äußerungen zum Verfassungsschutz

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, hat die jüngsten Aussagen von AfD-Chefin Alice Weidel zum Verfassungsschutz als “inakzeptabel” kritisiert.

Alice Weidel am 02.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Weidel hatte die Verfassungsschützer beim TV-Sender “Welt” als “schmierige Stasi-Spitzel” bezeichnet. Bilger sagte dem Sender am Freitag: “Solche Aussagen sind bezeichnend und sie sind natürlich inakzeptabel. Denn der Verfassungsschutz schützt unsere Verfassung. Wir sind angewiesen auf die Arbeit unserer Nachrichtendienste im Inland genauso wie im Ausland. Und die brauchen dann auch Vertrauen und Rückendeckung von der Politik.”

“Die AfD hat offensichtlich ein Problem mit dem Verfassungsschutz, weil sie eben in ihren extremen Positionierungen ein Beobachtungsgegenstand von Verfassungsschutz geworden ist. Also, es wäre besser, die Frau Weidel würde mal in sich gehen, was an ihrer Politik sich ändern müsste, damit sie nicht mehr so große Probleme mit dem Verfassungsschutz hat. Aber diejenigen zu beleidigen, die unsere Verfassung schützen, das ist wirklich inakzeptabel”, sagte Bilger.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

