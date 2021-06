Biontech darf in Belgien mehr produzieren

Biontech darf am Pfizer-Standort in Belgien künftig wohl mehr Corona-Impfstoff produzieren. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) gab eine entsprechende Empfehlung ab, wie am Dienstag bekannt wurde. Die Anlage im belgischen Puurs sei in der Lage, „konstant qualitativ hochwertige Impfstoffe herzustellen“, so die EMA. Die Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) habe „voraussichtlich erhebliche und unmittelbare Auswirkungen auf die Versorgung“ mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer, so die EU-Behörde.

Biontech, über dts Nachrichtenagentur

Die Entscheidung basiere auf Daten, die Biontech selbst eingereicht habe, hieß es. Der von Biontech und Pfizer hergestellte Impfstoff mit dem offiziellen Namen „Comirnaty“ hat in Deutschland einen Anteil von konstant deutlich über 50 Prozent an allen Impfungen gegen Covid-19.