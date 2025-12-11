Newsletter
Donnerstag, Dezember 11, 2025
10.1 C
London
1 Min.Lesezeit

Bischöfe drängen auf Versachlichung der Debatte über Sozialreformen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die deutschen Bischöfe drängen auf eine Versachlichung der Debatte über Reformen der sozialen Sicherungssysteme.

Bischöfe Drängen Auf Versachlichung Der Debatte Über SozialreformenPK “Zusammenhalt durch Reformen sichern” am 11.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Es müsse ernsthaft über die Zukunft der sozialen Sicherung diskutiert werden, sagte Bischof Heiner Wilmer, Vorsitzender der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz, am Donnerstag in Berlin. “In der öffentlichen Debatte, besonders über die Rentenreform, wurden aber zuletzt utopische Forderungen gestellt, die nicht erfüllt werden können, und mitunter Ängste geschürt.”

Die Kommission stellte am Donnerstag ein Dokument mit dem Titel “Zusammenhalt durch Reformen sichern. Impulse für einen gerechten und verlässlichen Sozialstaat” vor. Damit wolle man einen Beitrag zur gegenwärtigen Diskussion leisten, hieß es. Die Debatte über den Sozialstaat müsse sachlich und transparent geführt werden. Nur so lasse sich in der Bevölkerung Akzeptanz auch für unbequeme Maßnahmen herstellen.

Damit das Sozialversicherungssystem auch in Zukunft handlungsfähig bleibt, mahnt der Impulstext Reformen an: Durch den demografischen Wandel müssten immer weniger Personen immer höhere Beiträge zahlen. Das gefährde die Generationengerechtigkeit, die das System trage. Das Dokument der Kommission wirbt dafür, alle Optionen für eine nachhaltige Finanzierung zu prüfen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

