Bissingen | Inzwischen fünfter Todesfall mit Corona im Seniorenheim – acht weitere Bewohner in stationärer Behandlung

Heute Morgen ist eine weitere Bewohnerin des Seniorenheimes pro Seniore in Bissingen im Krankenhaus verstorben. Sie wurde dort zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet. Damit hat sich die Zahl der verstorbenen Heimbewohner des pro Seniore auf fünf erhöht. Im Landkreis Dillingen sind seit Beginn der Corona-Pandemie damit insgesamt sechs Menschen verstorben.

Heute wurden zudem zwei weitere bereits positiv getestete Bewohner*innen des pro Seniore in Bissingen zur stationären Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser eingewiesen. Insgesamt befinden sich derzeit acht Bewohner*innen in stationärer Behandlung in Dillingen bzw. in Donauwörth.

Im Krankenhaus St. Elisabeth werden derzeit neun Covid-19-Patienten versorgt. Davon werden drei intensivmedizinisch betreut, zwei davon wiederum werden beatmet. Im Krankenhaus in Wertingen hingegen werden aktuell drei Covid-19-Patienten behandelt, wovon zwei auf der Intensivstation liegen. Davon wird ein Patient beamtet.