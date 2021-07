Bistum Augsburg | Bischof Bertram bindet Experten in Liturgiefragen ein

Bei liturgischen Fragen baut Bischof Dr. Bertram Meier künftig auf die Expertenmeinung von Frauen und Männern. Bei der konstituierenden Sitzung der Bischöflichen Kommission für Liturgie im Haus Sankt Ulrich in Augsburg dankte Bischof Bertram den Mitgliedern, dass sie mit ihrem Fachwissen in den Bereichen Liturgie, Kirchenmusik und sakraler Kunst eng an seiner Seite stehen. Mit der Errichtung des 19-köpfigen Beratergremiums setzt er für sein Bistum eine Vorgabe der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils um.

„Wir hüten in unserer Kirche und speziell in unserer Diözese einen großen Schatz an liturgischen Feiern“, erklärte Bischof Dr. Bertram Meier. Dabei hätten wir es sowohl mit jahrhundertealten Traditionen als auch mit neuen Formen des Gebets und Gottesdienstes zu tun, die für viele Menschen Quelle und Höhepunkt ihres geistlichen Lebens sind, so der Bischof. Eine Aufgabe der neuen Liturgie-Kommission werde es sein, diesen reichen Schatz zu heben, zu pflegen sowie eine Offenheit für Neues zu wecken. Der Bischof ermutigte die Kommissionsmitglieder, mitzuhelfen, dass die tätige Teilnahme der Gläubigen bei der Feier der Liturgie verlebendigt werde.

Die Kommission ist direkt Bischof Bertram zugeordnet und unterstützt ihn als beratendes Gremium. Sie setzt sich zusammen aus Priestern und Ordenschristen sowie Theologen, Experten und Ehrenamtlichen unterschiedlicher Fachrichtungen. Verschiedene Blickwinkel auf das übergeordnete Thema Liturgie sollen dadurch vereint werden und einen weiten Blick auf die verschiedenen Bereiche ermöglichen. Die Kommission wurde für zunächst fünf Jahre berufen und steht unter der Leitung von Pfarrer Ulrich Müller, Leiter des Fachbereichs Liturgie im Bischöflichen Ordinariat und Bischöflicher Zeremoniar.

Mitglieder der Kommission:

Pfarrer Ulrich Müller, Leitung (Augsburg), Mechthild Enzinger (Augsburg), Pfarrer Dr. Rainer Florie (Augsburg), Dekan Stefan Gast (Inchenhofen), Dr. Christian Hartl (Leitershofen), Pater Stefan Kling (Augsburg), Pfarrer Gerhard Kögel (Aystetten), Pfarrer Herbert Kohler (Neuburg a.d. Donau), Thomas Kohler (Augsburg), Jutta Koller (Gundelfingen), Felix Landgraf (Augsburg), Elisabeth Ott (Jengen-Weicht), Stefan Poloczek (Augsburg), Sr. Hedwig Runk (Mödingen), Stefan Steinemann (Augsburg), Angelika Stolz (Rohrbach), Diakon Erich Wagner (Augsburg), Dr. Maria Weiland (Memmingen), Katharina Weiß (Augsburg)