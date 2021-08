Bitcoin oder Treuhandelgeld: Die Qual der Wahl 

Bevor wir beginnen, Kryptowährungen und Treuhandgeld miteinander zu vergleichen, müssen wir zunächst erklären, was man unter diesen Begriffen versteht. Treuhandgeld, Kreditgeld – Geld, dessen Nennwert vom Staat festgelegt und garantiert wird, unabhängig vom Wert des Materials, aus dem das Geld besteht oder das sich im Tresor der Bank befindet (unbesichertes Geld).

Der Wert von Treuhandgeld (Fiatgeld) wird durch die Überzeugung der Menschen gestützt, dass sie damit alles Wertvolle kaufen können. Die Instabilität und Krise der Staatsmacht führt zu einem Rückgang der Kaufkraft von Fiat- oder Treuhandgeld, einem Anstieg der Inflation sowie zu Versuchen der Bevölkerung, sich des Geldes durch Investitionen in etwas anderes als Papiergeld zu entledigen.

Vor dem Aufkommen von Bitcoin waren alle Währungen eigentlich nur Formen von Fiatgeld. Dollar, Euro usw. sie sind alle Treuhandwährungen und unterscheiden sich nicht grundlegend voneinander. Aber mit der Entwicklung der Internet-Technologien und der Erfindung der Blockchain-Technologie tauchte die erste Kryptowährung, Bitcoin, und solche Handelsplattformen wie bitqt.io/de/ auf und alles änderte sich.

Kryptowährung ist eine Art digitaler Währung, deren Erstellung und Kontrolle auf kryptografischen Methoden basiert. In der Regel erfolgt die Kryptowährungsbuchhaltung dezentral. Die Funktionsweise dieser Systeme basiert auf der Blockchain-Technologie. Transaktionsinformationen werden normalerweise nicht verschlüsselt und sind im Klartext verfügbar. Um die Unveränderlichkeit der Basis der Blockchain von Transaktionen zu gewährleisten, werden Elemente der Kryptographie verwendet (digitale Signatur auf Basis eines Public-Key-Systems, sequentielles Hashing).

Bitcoin verfügt über mehrere Vorteile gegenüber Fiat-Geld:

Eine abrupte Emission ist nicht möglich. Der Staat oder die Zentralbank werden auf diese Weise kein Geld drucken können, die Währung entwerten und den Bürgern die Kaufkraft nehmen. Um Bitcoin zu verwenden, müssen Sie keinem Vermittler vertrauen – einer Bank, einer Börse oder einem verbundenen System, das das „elektronische Geld“-System besitzt. Das System arbeitet nach der Peer-to-Peer-Technologie, d.h. die Netzbetriebsfähigkeit wird von allen Netznutzern gleichzeitig gewährleistet, und sie sind gleichberechtigt. Dies macht es einer politisch motivierten Zensur automatisch unmöglich, Geldtransfers an irgendjemanden zu verbieten. Bitcoin ist ein verteiltes System. Das heißt, es gibt kein einzelnes Zentrum oder einen Organisator des Systems, auf das der Staat mit Gewalt Druck ausüben könnte. Relativ hohe Transaktionsgeschwindigkeit, die Möglichkeit, eine Provision zu zahlen und eine Zahlung schneller oder kostenlos durchzuführen, aber Sie müssen einige Tage warten. Aufzeichnungen über alle Transaktionen sind öffentlich. Mit anderen Worten, alle Geldbewegungen können in einem hypothetischen Fall verfolgt werden. Wenn Sie sich vorstellen, dass die Steuern von Bitcoin bezahlt würden, könnten Sie herausfinden, wofür jeder Satoshi ausgegeben wurde. Satoshi (nach dem Namen des Erstellers) ist die kleinstmögliche Einheit Bitcoin. Um ein Konto zu erstellen, benötigen Sie keinen Reisepass und Sie müssen nirgendwo hingehen. Ein Bitcoin-Konto kann nicht gesperrt werden, und Dienste können bestimmten Personen nicht aus politischen Gründen verweigert werden. Niemand kann ein Bitcoin-Konto durch Gerichte oder Druck auf Banken festnehmen. Unbegrenzte Transaktionen, Bitcoin funktioniert auf der ganzen Welt, wo es Internet gibt, und ignoriert alle Grenzen und Verbote. Bitcoins werden beispielsweise in Venezuela trotz des Verbots aktiv verwendet, da ihre lokale Fiat-Währung die Inflation erreicht hat. Die Unmöglichkeit für die Steuerbehörden, die Schattenwirtschaft zu bekämpfen. Es ist schwierig, ein Bitcoin-Konto und eine bestimmte Person zu verknüpfen.

In seiner jetzigen Form ist Bitcoin nur für Händler interessant, die an der Börse spielen, und Bergleute, die Kryptowährungen „minen“. Mining ist die Aktivität, eine verteilte Plattform aufrechtzuerhalten und neue Blöcke mit der Möglichkeit zu erstellen, Belohnungen in Form neuer Einheiten und Provisionen in verschiedenen Kryptowährungen zu erhalten. Bisher kann Bitcoin aufgrund seiner Einschränkungen, die mit langen Transaktionszeiten und hohen Überweisungsgebühren verbunden sind, Fiat-Geld im Online-Handel nicht erfolgreich ersetzen. Aber Kryptowährung begann, als Internet-Gold zu fungieren, mit dem andere Kryptowährungen ihre Kurse vergleichen.