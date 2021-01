Der Datenmissbrauch im Netz nimmt zu. Leider gehen immer noch viel zu viele Nutzer unbedarft mit ihren Daten und persönlichen Informationen um. Dabei gibt es mittlerweile kostenlose Versionen, die einen leistungsstarken Virenschutz bieten. In dem folgenden Artikel geht es um Bitdefender, eine Antivirus Free Edition.

Kostenloser Virenschutz für jeden PC

Seit mehr als 20 Jahren gehören die Viren in die Welt des Internets. Viele Computerbesitzer unterschätzen die Gefahr von Viren, Würmern und trojanischen Pferden. Es handelt sich um kleine Programme, die eingeschleust als Anhang in der E-Mail auf dem PC landen oder sich in Programmen verstecken. Die Viren vervielfältigen sich selbst, um sich zu verbreiten. Sie können einen enormen Schaden anrichten bis hin zum Verlust der Daten und dem Crash der Festplatte. Ähnlich arbeiten Trojaner, die sich in scheinbar nützlichen Programmen verstecken, um unbemerkt auf dem Computer ihr Unwesen zu treiben. Die Aufgabe von einem Antivirenprogramm ist es, diese Schädlinge rechtzeitig zu entdecken und zu eliminieren.

Bitdefender liefert mit Antivirus eine preisgekrönte Free-Software für einen leistungsstarken Virenschutz. Die Software ist geeignet für das Betriebssystem Windows und soll das System nicht weiter belasten. Sie bietet einen umfassenden Schutz vor bekannten und unbekannten Gefahren aus dem Cybernetzwerk. Die Installation nimmt wenige Augenblicke in Anspruch und verbraucht keine unnötigen Ressourcen. Derzeit steht die kostenlose Antivirus-Software zum Downloads direkt auf der Seite von Bitdefender zur Verfügung.

Die kostenlose Edition ist schnell und mit den notwendigen Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Sie wurde speziell für alle Windows PCs konzipiert wurden. Der Download dauert ein paar Sekunden. Danach folgt der Nutzer den Schritten der Installation, ohne den Rechner in seiner Leistung zu bremsen.

Leistungsfähiger und diskreter Schutz

Das Programm bietet sich für die Foto-, Spiele- und Video-Bearbeitung an. Die Freeware ist für die Kombination mit ressourcenintensiven Anwendungen geeignet. So punktet der Hersteller mit einem schlanken Paket, das keinerlei Belastung für das Betriebssystem bildet. Der Hersteller hat mehrere Vergleiche zu anderen Cybersicherheitsanbietern erstellt und konnte mit Top-Leistungen überzeugen. Das mag daran liegen, das sich Bitdefender an den Experten orientiert.

Wer sich für dieses Antivirus-Programm entscheidet, profitiert von innovativen Technologien. So ist die Software auf die neuesten Cyberbedrohungen ausgerichtet und soll verhindern, dass eine Gefahr für die persönlichen Informationen besteht. Die Freeware ist demnach in der Lage, auf beiden SeitenBedrohungen unabhängig voneinander zu erkennen und bis auf den Ursprung zu verfolgen.

Cyberbedrohungen aus dem Internet

Für den hohen Benutzerkomfort und den reibungsfreien Ablauf hat der Entwickler bereits viele Preise und Auszeichnungen erhalten. Die Free Edition verfügt über eine automatische Verhaltenserkennung und überwacht auch aktive Apps. Scannt die Software verdächtiges Verhalten in einer App, wird sie aktiv. Für ein Höchstmaß an Sicherheit sollen die leistungsstarken Scan-Engines sorgen. Sie erkennen in Echtzeit die Gefahren und entfernen jegliche Form von Malware. Da spielt es keine Rolle, ob es sich um Trojaner, Viren oder Ransomware handelt.

Für wen ist Bitdefenders Free Edition geeignet?

Es handelt sich bei diesem Programm um einen zuverlässigen Virenschutz, der seine Nutzer nicht im Stich lässt. Bitdefender nimmt wenig Platz auf dem Computer ein und ist in der Lage, die Gefahren aus dem World Wide Web zu erkennen und das eigene Netzwerk abzuschirmen. Laut eigener Aussage eignet sich dieses Programm für Einsteiger und unerfahrene Nutzer ebenso wie für Experten. Der Zugriff der Virenscanner erfolgt im Hintergrund, sodass ein Nutzer davon nichts mitbekommt. Das stattet den PC und den Spielecomputer mit einem Höchstmaß an Antivirenschutz aus. Durch den Verzicht auf störende Werbung, den reibungsfreien Ablauf, die unkomplizierte Funktion und nicht zuletzt durch den Verzicht auf Gebühren, hat diese Software viele Auszeichnungen erhalten.