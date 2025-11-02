Newsletter
Sonntag, November 2, 2025
9.8 C
London
type here...
Subscribe
Foto: Harry Langer via BBU
Basketball NewsNeu-Ulm
2 Min.Lesezeit

Bittere Heimniederlage für Ratiopharm Ulm

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Ratiopharm Ulm hat sein erstes Bundesliga-Heimniederlage der Saison vor ausverkauftem Haus verloren. Trotz emotionaler Rückkehr von Tommy Klepeisz und einem starken Debüt von Nachwuchstalent Teo Milicic unterlag das Team von Ty Harrelson den Frankfurt Skyliners mit 67:75. Schwache Wurfquoten, zu viele Ballverluste und Probleme beim Rebounding kosteten am Ende den möglichen Sieg.

Starker Start – aber ein Bruch nach der Pause

Ulm begann engagiert, musste aber früh erkennen, dass Frankfurt an diesem Abend konsequenter war. Nach einem schwierigen Start brachte Rückkehrer Tommy Klepeisz Struktur ins Spiel, seine Zuspiele sorgten für mehr Rhythmus. Besonders Chris Ledlum setzte mit neun schnellen Punkten Akzente und hielt Ulm im Spiel.

Auch Debütant Teo Milicic sorgte für frische Energie und wichtige Impulse. Mit seinen ersten BBL-Punkten führte er Ulm zur Pausenführung (36:35).

Ulm-Coach Ty Harrelson: „Wir hatten eine gute Phase, in der wir viele junge Spieler auf dem Feld hatten – unter anderem Teo Milicic, der uns weiterhelfen konnte. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Würfe nicht mehr getroffen und den Ball in den entscheidenden Momenten zu oft verloren. Frankfurt hat uns mit dem guten Rebounding wehgetan und in der entscheidenden Phase mit der notwendigen Entschlossenheit gespielt.“
Zur Halbzeit sah alles gut aus – dann riss der Faden.

Bittere Heimniederlage für Ratiopharm Ulm

Probleme in Offensive und beim Rebound

Nach dem Seitenwechsel zeigte Ulm kurz seine Klasse: Ein Zauberpass von Mark Smith auf Ledlum ließ die Halle beben. Doch Frankfurt antwortete eiskalt und drehte die Partie.

Ulm traf nur 37 Prozent seiner Würfe und verlor insgesamt 15-mal den Ball – besonders in der Crunch-Time wurde das fatal. Die Gäste nutzten die Fehler konsequent und zogen davon. Das Schlussviertel ging klar an die Skyliners, Ulm blieb offensiv blass.

Milicic überzeugt – Klepeisz zurück auf dem Parkett

Ein positives Highlight: Teo Milicic. Der 17-Jährige feierte ein starkes erstes BBL-Spiel, erzielte drei Punkte, legte einen Assist auf und blieb dabei fehlerfrei. Auch Rückkehrer Tommy Klepeisz brachte Ordnung ins Ulmer Spiel, konnte die Niederlage aber nicht abwenden.

Zweistellige Punktezahlen erzielten Chris Ledlum (18) und Malik Osborne (11), doch am Ende überwog die Enttäuschung über eine verpasste Chance.

Nach dem holprigen Saisonstart in der BBL braucht Ulm nun schnell ein Erfolgserlebnis. Der Auftritt zeigte Licht und Schatten – vor allem in der Offensive und beim Rebound muss das Team ansetzen. Der starke Auftritt der Youngster macht jedoch Hoffnung für die kommenden Aufgaben.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Vermischtes

Unfall in Unterhaching: Mann will in losfahrendes Auto einsteigen und stirbt

0
Tragischer Unfall in Unterhaching: Ein 33-Jähriger will in ein...
FC Augsburg

FCA-Fans kritisieren Vereinsführung – Wagner sucht den Schulterschluss

0
Der FC Augsburg hat zum dritten Mal in Serie...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Tödlicher Unfall bei Roding: Pkw gerät in Vollbrand auf Staatsstraße 2650

0
Am frühen Morgen des 1. November 2025 ereignete sich...
Polizeipräsidium Niederbayern

23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hunding tödlich verunglückt: Polizei sucht Zeugen

0
In den frühen Morgenstunden des 25. Oktober 2025 ereignete...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel