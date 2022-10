Niklas Dorsch wird dem FC Augsburg weiter fehlen. Der Mittelfeldspieler hat sich erneut verletzt.

Vor wenigen Tagen strahlte Niklas Dorsch über das ganze Gesicht, als er nach einer mehrwöchigen Verletzungspause wieder am Mannschaftstrainining teilnehmen konnte. Beim Spiel der Regionalliga-Mannschaft am Freitag sollte er sich wieder im Wettkampf zeigen, doch schon nach wenigen Minuten war Schluss für ihn. Verletzt musste er wieder vom Feld, heute kam dann die bittere Nachricht: Der Mittelfußknochen ist erneut gebrochen, er wird wieder mehrere Wochen fehlen. In diesem Jahr ist ein Einsatz ausgeschlossen.