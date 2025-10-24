Newsletter
Freitag, Oktober 24, 2025
5.7 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

BKA meldt Rückgang der Rauschgiftdelikte nach Cannabis-Legalisierung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Gesamtzahl der Rauschgiftdelikte ist im vergangenen Jahr um 34,2 Prozent auf 228.104 Fälle gesunken. Als Hauptursache für diesen Rückgang sehen die Ermittler die Teillegalisierung von Cannabis, wie das Bundeskriminalamt am Freitag mitteilte. Dennoch bleibe die Verfügbarkeit nahezu aller Drogenarten weiterhin hoch.

Bka Meldt Rückgang Der Rauschgiftdelikte Nach Cannabis-Legalisierung“Smoke-in” vor dem Brandenburger Tor (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte, dass das Drogengeschäft das gefährlichste Feld der Organisierten Kriminalität sei. Besorgniserregend seien die drastischen Anstiege bei Kokain und synthetischen Drogen. Kriminelle produzierten in Laboren binnen weniger Wochen tonnenweise Rauschgift und passten ihre Schmuggelmethoden ständig an. BKA-Präsident Münch forderte eine Intensivierung der nationalen und internationalen Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden.

Trotz der Legalisierung bleibt Cannabis mit 96.320 Delikten die am häufigsten registrierte Droge. Beim Kokain registrierte das BKA 30.996 Delikte, was einem Anstieg von 4,5 Prozent entspricht. Besonders deutlich ist die Entwicklung bei synthetischen Drogen: Die sichergestellten Mengen an MDMA stiegen um 115,4 Prozent, bei Methamphetamin um 13,3 Prozent. Die Zahl der Todesfälle nach Konsum synthetischer Opioide wie Nitazene stieg von 4 im Jahr 2023 auf 32 im vergangenen Jahr.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Mittelfranken

Schreckschuss-Angriff in Erlangen: 60-Jähriger nach Vorfall am Europakanal festgenommen

0
ERLANGEN. Am Donnerstagvormittag, dem 23. Oktober 2025, ereignete sich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem

0
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.
Vermischtes

Polizei schießt auf Soldaten: Übung war Präsidium nicht bekannt

0
Bei einer Übung in Erding schießt die Polizei auf...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel