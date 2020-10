BKH Augsburg und Günzburg unter den Top-Kliniken 2021

Die Bezirkskrankenhäuser (BKH) Augsburg und Günzburg zählen für die Redaktion von „Focus-Gesundheit“ auf Basis einer unabhängigen Datenerhebung zu Deutschlands Top-Kliniken 2021.

Während das BKH Augsburg als Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Fachbereich Depression heraussticht, sind es beim BKH Günzburg gleich drei medizinische Disziplinen, die vom Magazin empfohlen werden: Die Klinik für Neurologie und neurologische Rehabilitation am BKH Günzburg zählt zu den besten Kliniken, was die Behandlung von Schlaganfällen betrifft, die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Günzburg ragt bei der Behandlung von Depressionen und Alzheimer-Erkrankungen heraus. Alle Einrichtungen gehören zu den Bezirkskliniken Schwaben (4700 Beschäftigte). Sie haben damit ihren Erfolg mindestens des vergangenen Jahres wiederholt.

Wie „Focus-Gesundheit“ mitteilt, gingen in die Bewertung unter anderem Daten zu Fallzahlen, Behandlungsergebnissen und Komplikationsraten, ausführliche Interviews mit Ärzten, große Umfragen in Zusammenarbeit mit medizinischen Fachgesellschaften sowie wissenschaftliche Publikationen ein. So entstand das Verzeichnis der Top-Krankenhäuser 2021, das nach 40 Fachdisziplinen gegliedert ist und Ende Oktober veröffentlicht wurde.