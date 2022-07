Die BKK Stadt Augsburg fusioniert zum 1. Januar 2023 mit der Audi BKK. Mit rund 15.000 Versicherten gehört die 1913 gegründete Betriebskrankenkasse zu den kleinen ihrer Art in Deutschland und ist die letzte in kommunaler Hand. Mit der Fusion zur Audi BKK endet damit für die Stadt Augsburg und deren kommunalen Trägerunternehmen eine 109-jährige Tradition einer eigenen Betriebskrankenkasse.

Der Schritt ist notwendig, weil die Versichertenentwicklung bei der BKK Stadt Augsburg seit Jahren rückläufig ist. Mit aktuell 14.801 Versicherten (Stand 1. Mai 2022) gehört sie zu den kleinen Krankenkassen. Jetzt wird die BKK Stadt Augsburg als letzte Betriebskrankenkasse in kommunaler Hand geschlossen.

Hohe Leistungsausgaben bei sinkenden Beitragseinnahmen

Die BKK Stadt Augsburg hat unter allen Krankenkassen den zweithöchsten Altersdurchschnitt bei den Versicherten. Das bedeutet überdurchschnittliche Leistungsausgaben bei sinkenden Beitragseinnahmen. „Wir können die hohen Kosten nicht mehr an unsere Versicherten weitergeben. Der Zusammenschluss mit der Audi BKK ist daher eine große Chance, die Kosten deutlich zu senken und den Versichertenservice noch weiter zu verbessern“, erklärt Frank Pintsch, Personalreferent der Stadt Augsburg.

Mit der Audi BKK eine leistungsstarke Partnerin gefunden

In der Audi BKK als eine der großen Betriebskrankenkassen in Deutschland hat die BKK Stadt Augsburg eine leistungsstarke Partnerin mit ebenfalls bayerischen Wurzeln gefunden. Mit rund 730.000 Versicherten und rund 800 Beschäftigten zählt die Audi BKK zu den 20 größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland.

Günstigere Beitragssätze und hohes Leistungsspektrum

Für die Versicherten bedeutet der Zusammenschluss deutlich günstigere Beitragssätze und ein weiterhin sehr gutes Leistungsspektrum, zu dem unter anderem auch digitale Angebote per App gehören. „Mit der Fusion ist eine langfristige finanzielle Stabilität verbunden. Dadurch stellen wir sicher, dass wir unseren Versicherten auch künftig die besten Leistungen zu einem attraktiven Preis anbieten können“, so der Personalreferent.

Standort für persönliche Betreuung bleibt erhalten

Auch der bisherige Standort der BKK Stadt Augsburg in der City Galerie am Willy-Brandt-Platz 1 bleibt für die persönliche Betreuung der Versicherten erhalten. Die neue Kasse unterhält weitere 27 Geschäftsstellen in Bayern, Hauptsitz ist Ingolstadt. Anfang Juli haben die Aufsichtsgremien der BKK Stadt Augsburg und der Audi BKK der Kooperationsvereinbarung zugestimmt und den Fusionsvertrag beschlossen. Auch die Versicherten wurden über die Fusion der beiden Krankenkassen informiert.