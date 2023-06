Blaualgen am Riedlinger Baggersee – Aktuelle Situation

Nach den vorangegangenen positiven Blaualgen-Befunden am Riedlinger Baggersee wurde heute seitens des Gesundheitsamts eine erneute Kontrolle aller Uferseiten des Baggersees durchgeführt.

An den insgesamt 15 besichtigten Uferstellen konnten am heutigen Morgen an keiner Stelle sichtbare Blaualgen festgestellt werden. Auf eine erneute Probenahme wurde daher verzichtet. Nach den teilweise heftigen Regenfällen gestern wurde als Grund hierfür teilweise ein Verdünnungseffekt angenommen, der für ein Absinken der Konzentration der Algen in einen weniger risikobehafteten Bereich gesorgt haben dürfte.

Da es – wie für das Wochenende vorhergesagt – bei anhaltender Trockenheit, langer Sonnenscheindauer sowie hohen Temperaturen aber sehr kurzfristig auch zu einem erneuten sichtbaren und gefährlichen Blaualgenbefall kommen kann, kann noch keine vollständige Entwarnung gegeben werden. Das Gesundheitsamt wird am kommenden Montag eine weitere Kontrolle durchführen. Auch die Badenden sollten weiterhin aufmerksam sein und die Augen offen halten.

Im Südwesten von Donauwörth entstand durch die Rekultivierung mehrerer Kiesgruben das attraktive Naherholungsgebiet „Baggersee Riedlingen“. Im Zuge der gelungenen Umgestaltung wurden Parkplätze, Liegewiesen, Toilettenanlagen, Umkleidemöglichkeiten, Beachvolleyballplätze, ein Spielplatz sowie ein Kiosk mit einem Aufsichtsraum für die Wasserwacht geschaffen. Das Naherholungsgebiet ist verkehrsgünstig über die B 16 erreichbar.