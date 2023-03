„Blauhelm-Einsatz“ geht weiter – LEW bleibt doch Partner der Augsburger Panther

Entgegen kreisender Gerüchte bleiben die Lechwerke Partner der Augsburger Panther.

Die Augsburger Panther können auch in der Saison 2023/24 auf die Unterstützung der Lechwerke (LEW) zählen. Die Premiumpartnerschaft mit dem regionalen Energieversorger wurde ligaunabhängig um eine weitere Spielzeit verlängert.

„Wir sind seit über 20 Jahren begeisterter Partner der Augsburger Panther und ihrer Fans. Die blauen LEW-Helme sind in dieser Zeit zum unverwechselbaren Markenzeichen der Panther geworden“, sagt LEW-Vorstandsmitglied Dietrich Gemmel. „Für uns ist klar, dass wir dem Club auch in der zweiten Liga als verlässlicher Partner zur Seite stehen würden, damit den Panthern hoffentlich ein schneller Wiederaufstieg gelingt“, bekräftigt sein Vorstandskollege Markus Litpher. „Wir sind uns sicher, dass wir im Curt-Frenzel-Stadion bald wieder mitreißendes Eishockey in großartiger Atmosphäre erleben dürfen – also das, wofür der Eishockey-Standort Augsburg seit jeher steht.“

Neben dem Branding der Helme der Profis und aller Nachwuchsmannschaften des Augsburger EV wirbt LEW auch weiterhin prominent auf den Fangnetzen im Curt-Frenzel-Stadion.

Maximilian Horber, Geschäftsführer der Panther, fügt an: „Neben den Helmen sind in den letzten Jahren auch die LEW-Caps bei den Ehrenrunden nach Heimspielen zu einem Markenzeichen geworden. Die Verlängerung der Premiumpartnerschaft mit den Lechwerken wird uns helfen, in der nächsten Saison wieder mehrere dieser Ehrenrunden erleben zu können. Wir sind sehr glücklich, dass uns unsere Sponsoren auch in einer schwierigen Situation die Treue halten und uns ermöglichen, eine gute wirtschaftliche Basis für die kommende Saison zu schaffen. Danke LEW!“