Am Freitag, den 21. April, um 6 Uhr startet der europaweite ‚Speedmarathon’, der vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk ‚ROADPOL’ koordiniert wird. Bayern beteiligt sich im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 ‚Bayern mobil – sicher ans Ziel’ am 24‑Stunden-Blitzmarathon. Auch andere Bundesländer nehmen an der Aktion gegen Raser teil.

Die Bayerische Polizei führt die bayernweit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bis Samstag, den 22. April, 6 Uhr durch. Insgesamt rund 2.000 Polizistinnen und Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 1.800 möglichen Messstellen.

Blitzmarathon 2023 Messstellenübersicht (hier auch als PDF) Post- Gemeinde Straße Straßenklasse Ortslage Geschwin- leitzahl digkeit 86637 Binswangen / Höchstädt Staatsstaße 2033, zwischen Binswangen und Höchstädt Staatstraße außerorts 80 89434 Blindheim B 16 zwischen Blindheim und Höchstädt Bundesstraße außerorts 100 86399 Bobingen Straßberger Straße / Krumbacher Straße sonstige Straße außerorts 60 86399 Bobingen Krumbacher Straße, Höhe Schulkomplex sonstiges Straße innerorts 30 87737 Boos B 300, Abs. 340 km 2,5 Bundesstraße außerorts 100 86488 Breitenthal St 2018 Staatsstraße außerorts 70 86488 Breitenthal St 2018 Staatsstraße außerorts 100 89347 Bubesheim St 2020, Abschnitt 520 Staatsstraße außerorts 100 89290 Buch St 2018, Abschnitt 150 Staatsstraße außerorts 100 89299 Buch Hochstraße (Ebersbach) Staatsstraße innerorts 50 87474 Buchenberg St 2055/Schwarzerd Staatstraße außerorts 70 87474 Buchenberg St 2055 Staatstraße außerorts 100 86807 Buchloe St 2035, Abschnitt 260 Staatstraße innerorts 50 89349 Burtenbach St.2025, Abschnitt 530, km 1,9 Staatsstraße außerorts 100 87740 Buxheim BAB A96/Ri. München, Abschnitt 400, km5,74 Bundesautobahn außerorts 60 86453 Dasing Kreisstraße AIC 10 – Wessiszeller Straße ; ortsauswärts Kreisstraße innerorts 50 86738 Deiningen Hauptstraße, St. 2213 Staatsstraße innerorts 50 86738 Deiningen St. 2213, zwischen Fessenheim und Deiningen Staatsstraße außerorts 100 86489 Deisenhausen St 2019 Staatsstraße außerorts 70 86489 Deisenhausen B16 Bundesstraße außerorts 100 86420 Diedorf Markt B300, Höhe Kreisbauhof Bundesstraße außerorts 100 86420 Diedorf Markt / Ustersbach Bundesstraße 300, zwischen Diedorf und Gessertshausen Bundesstraße außerorts 100 87742 Dirlewang Kaufbeurer Str. Ortsstraße innerorts 50 87742 Dirlewang B 16, Abschnitt 620 Bundesstraße außerorts 100 87742 Dirlewang K MN 5, Abschnitt 140 Kreisstraße außerorts 100 86609 Donauwörth Bundesstraße 25 / Binsberg Bundesstraße außerorts 100 86609 Donauwörth B16 OT Riedlingen/Posthof, Zufahrt Naherholungsgebiet Bundesstraße außerorts 60 86609 Donauwörth / Kaisheim Bundesstraße 2, zwischen Donauwörth und Monheim Bundesstraße außerorts 100 89358 Dürrlauingen K GZ 11, Abschnitt 120 Kreisstraße außerorts 100 86739 Ederheim, OT Hürnheim Kreisstraße DON 9 Kreisstraße außerorts 70 87743 Egg a. d. Günz St 2020, Ab. 160, Km 3, 8 – 5 Staatsstraße außerorts 100 89275 Elchingen Donauuferstraße Sonstige Straßen innerorts 50 87746 Erkheim K MN 37, Abs. 220, km 1,55 Kreisstraße außerorts 100 87746 Erkheim K MN 37, Abschnitt 120 Kreisstraße außerorts 100 86833 Ettringen K MN 30, Abschnitt 100, km 1,2 – 1,8 Kreisstraße außerorts 100 86833 Ettringen St 2015, Abschnitt 460, km 1,5 Staatsstraße außerorts 100 86833 Ettringen K MN 9, Abschnitt 130, km 1,2 – 2,2 Kreisstraße außerorts 100 87538 Fischen i. Allgäu B19, Ab 140, km 2,5 Bundessstraße außerorts 80 86647 Frauenstetten Staatsstraße 2027, zwischen Wertingen und Frauenstetten Staatsstraße außerorts 100 86316 Friedberg B 300 Aichacher Str. Bundesstraße innerorts 50 86316 Friedberg Rederzhausen, Paartalstr. Staatsstraße innerorts 50 86316 Friedberg Derching, Winterbruckenweg sonstige Straße innerorts 50

87654 Friesenried St 2055, Höhe Aschthal Staatstraße außerorts 70 86681 Fünfstetten Kreisstraße DON 20, zwischen Sulzdorf und Wemding Kreisstraße außerorts 100 87629 Füssen Kemptener Straße, Ri. A7 Ortsstraße innerorts 50 87629 Füssen Kemptener Straße 85 – 119 Ortsstraße innerorts 50 87656 Germaringen Reifträgerweg Ortsstr. außerorts 60 87656 Germaringen B 12 Bundesstraße außerorts 100 86353 Glött Staatsstraße 2028, zwischen Aislingen und Holzheim Staatsstraße außerorts 70 88167 Grünenbach LI5 A120 S0,5 Hauptstraße/Schule Kreisstraße innerorts 50 89312 Günzburg Heidenheimer Str, Richtung Niederstotzingen Ortsstr. innerorts 50 89312 Günzburg B 16, Abschnitt 1280 Bundesstraße außerorts 70 89312 Günzburg Reisensburg/Donaustraße Ortsstraße außerorts 70 89312 Günzburg B 16, Abschnitt 1360 Bundesstraße außerorts 100 89312 Günzburg St. 1168, Abschnitt 100 Staatsstraße außerorts 70 87490 Haldenwang St 2055/Kemptener Straße Staatstraße innerorts 50 86665 Harburg Bundesstraße 25, zwischen Harburg und Möttingen Bundesstraße außerorts 100 87751 Heimertingen St 2031, Abschnitt 480, km 2,8 Staatsstraße außerorts 100 86465 Heretsried Lauterbrunn, Hauptstr. Staatsstraße innerorts 50 86637 Hohenreichen Staatsstraße 2381, zwischen Hohenreichen und Langenreichen Staatsstraße außerorts 100 89291 Holzheim Hirbishofer Straße Sonstige Straßen innerorts 50 89257 Illertissen St 2018, Ab 150 Staatsstraße außerorts 100 89257 Illertissen Vöhlinstraße Ortsstraße innerorts 30 89257 Illertissen Siemensstraße Kreisstraße innerorts 50 89257 Illertissen Vöhlinstraße Sonstige Straßen innerorts 30 87509 Immenstadt i. Allgäu B 19, Abschnitt 270 Bundesstraße außerhalb 120 86860 Jengen B 12, Abs. 640, km 7,25, PP Weinhausen Bundesstraße außerorts 100 89343 Jettingen-Scheppach A 8, FR Stuttgart, Zufahrt Burgauer See Autobahn außerorts 80 89343 Jettingen-Scheppach S 2025, Abschnitt 435 Staatstraße außerorts 100 89358 Kammeltal St 2014, Egenhofen Staatsstraße außerorts 70 87600 Kaufbeuren Apfeltranger Straße, Höhe Kindergarten Kreisstraße innerorts 50 87600 Kaufbeuren Augsburger Straße St 2055 innerorts 50 87437 Kempten Kaufbeurer Straße Ortsstr. innerorts 50 87437 Kempten Schumacherring Ortsstr. innerorts 50 87437 Kempten Thomas-Dachser-Straße Ortsstr. innerorts 60 87439 Kempten Memminger Straße/St 2009, Abs. 640 und 660 Staatsstraße innerorts 50 89407 Kicklingen St 2030 bei Kicklingen Staatsstraße außerorts 70 86438 Kissing Münchner Straße Bundesstraße innerorts 50 86438 Kissing / Ottmaring Kreisstraße AIC12, zwischen Kissing und Ottmaring Kreisstraße außerorts 80 86343 Königsbrunn Lechstraße / Benzstraße Staatsstraße außerorts 70 86343 Königsbrunn Gartenstr. sonstige Straße innerorts 50 86343 Königsbrunn Egerländer Str. sonstige Straße innerorts 30 86343 Königsbrunn Römerallee sonstige Straße innerorts 50 87647 Kraftisried B 12, Abschnitt 540 Bundesstraße außerhalb 100

87758 Kronburg K MN 20, Abschnitt 80, km 1,45 Kreisstraße außerorts 70 86381 Krumbach Karl-Mantel-Str. sonstige Straße innerorts 20 86381 Krumbach Talstr. sonstige Straße innerorts 30 86381 Krumbach Pfarrer-Sing-Str. sonstige Straße innerorts 30 86381 Krumbach Robert-Steiger-Str. sonstige Straße innerorts 30 86381 Krumbach (Schwaben) B 300, Abschnitt 520 Höhe Krumbad Bundesstraße außerorts 70 86381 Krumbach (Schwaben) Innenstadt; Karl-Mantel-Straße Ortsstraße innerorts 20 86381 Krumbach (Schwaben) T alstraße Ortsstr. innerorts 30 86381 Krumbach (Schwaben) Burgauer Straße Staatsstraße innerorts 50 86381 Krumbach (Schwaben) Bahnhofstraße Bundesstraße innerorts 50 86500 Kutzenhausen Bundesstraße 300, Höhe Maingründel Bundesstraße außerorts 70 86862 Lamerdingen St. 2035, Abschnitt 380 Staatsstraße außerorts 100 89361 Landensberg S 2510 Abschnitt 220, km 5,5 Bundesstraße innerorts 50 89415 Lauingen(Donau) Ludwigsstraße sonstige Straße innerorts 30 87763 Lautrach St 2009, AS 310, km 1,3, FR Lautrach Staatsstraße außerorts 70 87764 Legau St 2009 Absch. 390 km 1,5 Einm. Mühlweg Staatsstraße außerorts 100 87663 Lengenwang Hennenschwang Staatsstraße außerorts 100 88131 Lindau Bregenzer Straße Bundesstraße innerorts 50 88131 Lindau Unterreitnauer Straße Kreisstraße innerorts 50 88161 Lindenberg i. Allgäu ST2378, A140, S1 /Pfänderstraße Staatsstraße innerorts 30 Lkr. Aichach-Friedberg B2 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug Bundesstraße außerorts variabel Lkr. Aichach-Friedberg A8 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug Autobahn außerorts 120 Lkr. Aichach-Friedberg B300 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug Bundesstraße außerorts variabel Lkr. Augsburg B2 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug Bundesstraße außerorts variabel Lkr. Augsburg B17 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug Bundesstraße außerorts variabel Lkr. Augsburg B300 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug Bundesstraße außerorts variabel Lkr. Augsburg B10 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug Bundesstraße außerorts variabel Lkr. Augsburg A8 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug Autobahn außerorts 120 Lkr. Dillingen a.d. Donau B492 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug Bundesstraße außerorts variabel Lkr. Dillingen a.d. Donau B16 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug Bundesstraße außerorts variabel Lkr. Donau-Ries B2 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug Bundesstraße außerorts variabel Lkr. Donau-Ries B25 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug Bundesstraße außerorts variabel Lkr. Donau-Ries B16 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug Bundesstraße außerorts variabel Lkr. Donau-Ries B466 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug Bundesstraße außerorts variabel Lkr. Donau-Ries B29 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug Bundesstraße außerorts variabel 87733 Markt Rettenach St 2013, Abschnitt 300 Staatsstraße außerorts 70 87616 Marktoberdorf B 472, Brückenstraße Bundesstraße innerorts 50 87616 Marktoberdorf B12, Geisenried Bundesstraße außerorts 100 87616 Marktoberdorf Schwabenstraße Ortsstraße innerorts 30 87616 Marktoberdorf B 16, Hauptstraße Bundesstraße innerorts 50 87616 Marktoberdorf Moosstr. sonstige Straße innerorts 30 87616 Marktoberdorf Thalhofen. Langweg sonstige Straße innerorts 30

87616 Marktoberdorf B16 Kaufbeurer Str. Bundesstraße innerorts 50 87616 Marktoberdorf-Rieder B 16, Hauptstraße Bundesstraße innerorts 50 86748 Marktoffingen B 25 Ortsdurchfahrt Bundesstraße innerorts 50 86688 Marxheim Donaustraße Staatstraße innerorts 50 85405 Meitingen Herbertshofen, Kreisstraße A 29 Kreisstraße außerorts 70 87700 Memmingen K MM 30, Europastraße, AS 140, km 02, bis 0,55 Kreisstraße innerorts 60 87700 Memmingen K MM 30, Europastraße, AS 140, km 1,3, FR MM Kreisstraße innerorts 70 87700 Memmingen Donaustr., zw. Ring und Kuhberg, beide Fahrtrichtungen Gemeindestr. innerorts 50 87719 Mindelheim B 16, Abschnitt 720 Bundesstraße außerorts 100 87719 Mindelheim K MN 25, Abschnitt 100 Kreisstraße außerorts 70 87547 Missen St 2006, Abschnitt 100 Staatsstraße außerorts 70 86868 Mittelneufnach Reichertshofen, St. 2026 Richtung Mittelneufnach Staatsstraße außerorts 70 87616 MOD-Bertoldshofen B 472, Hauptstraße Bundesstraße innerorts 30 86753 Möttingen Ortsdurchfahrt Bundesstraße innerorts 50 89278 Nersingen Ulmer Straße Bundesstraße innerorts 50 87484 Nesselwang K 23, Ortsteil Lachen Kreisstraße außerorts 50 86476 Neuburg/Kammel St 2023, Abschnitt 380 Staatsstraße außerorts 100 86356 Neusäß Steppach, B300, Sandberg Bundesstraße außerorts 70 89231 Neu-Ulm Memminger Straße Staatsstraße innerorts 50 89231 Neu-Ulm St 2031 Staatsstraße außerorts 80 86720 Nördlingen Innerer Ring, Wemdinger Straße sonstige Straße innerorts 50 86720 Nördlingen Kerscheinsteiner Straße sonstige Straße innerorts 30 86720 Nördlingen Bundesstraße 466, Höhe Löpsingen Bundesstraße außerorts 70 86698 Oberndorf Mertinger Straße Staatsstraße innerorts 50 89294 Oberroth Hauptstraße, Bereich Kindergarten/Schule Staatsstraße innerorts 30 89294 Oberroth Hauptstraße Sonstige Straßen innerorts 30 87534 Oberstaufen B 308 Bundesstraße außerorts 100 87561 Oberstdorf B 19, Abschn. 140, km 0,0 Bundesstraße außerorts 70 86732 Oettingen St 2221, zwischen Oettingen und Auhausen, Höhe Einmündung Lehmingen Staatsstraße außerorts 100 88145 Opfenbach B 32, Abschn. 120, km 1,150 Bundesstraße außerorts 70 87724 Ottobeuren St 2011 Abschnitt 220, km 1,7 Staatsstraße außerorts 100 87724 Ottobeuren St 2013 Kreuzung St 2011 Staatsstraße außerorts 70 87724 Ottobeuren St 2013, Abschnitt 240, km 0,7 Staatsstraße außerorts 70 87724 Ottobeuren St 2013 Abs. 220, km 3,1 Staatsstraße außerorts 70 87724 Ottobeuren St 2013 Abs. 240, km 0, Höhe Einmündung K MN 18, FR MM Staatsstraße außerorts 50 87466 Oy-Mittelberg St 2520 Staatsstraße außerorts 100 87466 Oy-Mittelberg K OA 34 Kreisstraße außerorts 70 86574 Petersdorf Staatsstraße 2035 bei Petersdorf, Abs. 900, Station 0,5, Messrichtung Augsburg Staatsstraße außerorts 80 89284 Pfaffenhofen Hermann-Köhl-Straße Kreisstraße innerorts 50 89284 Pfaffenhofen St2021, Ab 320, km 0,9 – 1,2 Staatsstraße außerorts 60 89284 Pfaffenhofen Hauptstraße Kreisstraße innerorts 50 87666 Pforzen K OAL 6 / Gewerbestraße, Stadt KF Kreisstraße außerorts 60 Seite 5 von 7

Blitzmarathon 2023 Messstellenübersicht Post- Gemeinde Straße Straßenklasse Ortslage Geschwin- leitzahl digkeit 86641 Rain am Lech B16 bei Rain Bundesstraße außerorts 100 86508 Rehling An der Lechleite – Ortsteil Unterach Kreisstraße innerorts 50 87549 Rettenberg St 2007, Abschnitt 140 Staatsstraße außerorts 70 86510 Ried Staatsstraße 2052 bei Ried Staatsstraße außerorts 100 87669 Rieden a. F. B 16 (Tiefental, Schwarzenbach) Bundesstraße außerorts 70 87616 Roßhaupten B 16, Abschnitt 160 Bundesstraße außerhalb 70 87674 Ruderatshofen B 472 Bundesstraße außerorts 100 87775 Salgen St 2037, Abschnitt 180 Staatsstraße außerorts 100 88175 Scheidegg B308, A160, S0,5 /Haus Bundesstraße außerorts 60 86576 Schiltberg Kreisstraße 2, Abs. 130, Station 4,0, beide Richtungen Kreisstraße außerorts 70 86830 Schwabmünchen Schwabmünchen Süd, Südumfahrung, St. 2035 Staatsstraße außerorts 70 86830 Schwabmünchen Hirschwang, A 17, Schwabegger Straße Kreisstraße außerorts 100 86830 Schwabmünchen Schwabmünchen Nord, St. 2035 Richtung Mittelstetten Staatsstraße außerorts 80 86830 Schwabmünchen / Untermeiting eSntaatsstraße 2027, zwischen Schwabmünchen und Untermeitingen Staatsstraße außerorts 100 87645 Schwangau B 17 (Colomankirche) Abschnitt 160, St.0,0-0,9 Bundesstraße außerorts 70 87645 Schwangau B17 (Raiffeisenbabk) Abschnitt 140, St. 1.4 – 2.1 Bundesstraße innerorts 50 87637 Seeg K OAL 1, Ab 160, Station 0,9-1,9 Kreisstraße außerorts 100 89250 Senden St 2031, Ab 240, km 0,000 – 0,500 Staatsstraße außerorts 70 89250 Senden K NU 3, Ab 100, km 1,8 – 1,1 Kreisstraße außerorts 80 89250 Senden Kemptener Straße Staatsstraße innerorts 50 89250 Senden St 2019, Ab 140, km 04 – Ab 160, km 0,2 Staatsstraße außerorts 60 89250 Senden Hauptstraße (Ay) Sonstige Straßen innerorts 50 89250 Senden Kemptener Straße Staatsstraße innerorts 50 87527 Sonthofen Östliche Alpenstraße Bundesstraße innerorts 50 Stadt Augsburg B17 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug Bundesstraße innerorts variabel 87675 Stötten am Auerberg Heggen Bundesstraße außerorts 100 86660 T apfheim Bundesstraße 16, zwischen Tapfheim und Donauwörth Bundesstraße außerorts 100 86470 Thannhausen B 300, Ab. 620 Bundesstraße außerorts 100 86470 Thannhausen Fritz-Kieninger-Straße Ortsstr. innerorts 30 86672 Thierhaupten Staatsstraße 2381, Abschn. 220, zwischen Thierhaupten und Sand Staatsstraße außerorts 80 86672 Thierhaupten Staatsstraße 2381, zwischen Thierhaupten und Rain Staatsstraße außerorts 80 86672 Thierhaupten Kreisstraße A26, zw. Thierhaupten und Neukirchen Kreisstraße außerorts 100 86842 Türkheim MN 10, Abschnitt 140, km 1,0 – 2,0 Kreisstraße außerorts 100 86874 Tussenhausen K MN 23, Abs. 170, km 0,2 – 1,0 Kreisstraße außerorts 100 89299 Unterroth K NU 5, Ab 80 Kreisstraße außerorts 100 89299 Unterroth Illertisser Straße Staatsstraße innerorts 50 87647 Unterthingau OAL 3, Beilstein Kreisstraße außerorts 100 86513 Ursberg Monika-Seemüller-Str. Ortsstr. innerorts 30 89269 Vöhringen Heerstraße Ortsstraße innerorts 50 89269 Vöhringen Illertaltangente, Fri Nord Ortsstr. außerorts 60 89269 Vöhringen Heerstraße (Illerberg) Staatsstraße innerorts 50 86757 W allerstein B25 bei Wallerstein Bundesstraße außerorts 100 Seite 6 von 7