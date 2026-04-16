Blitzmarathon 2026 in der Oberpfalz: 393 Temposünder bei 24-Stunden-Kontrolle erwischt

Nach einer 24-stündigen Verkehrsüberwachung in der Oberpfalz endete am 16. April um 6 Uhr der Blitzmarathon 2026. Die Oberpfälzer Polizei zieht nun Bilanz.

Ziele und Hintergrund der Aktion

Der Blitzmarathon zielt darauf ab, die Bevölkerung auf die Gefahren durch Geschwindigkeitsüberschreitungen aufmerksam zu machen und langfristig schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren. Die Aktion ist Teil des Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil sicher ans Ziel“ und ein fester Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit. Vom 15. April um 6 Uhr an wurden rund 80 Messstellen von den Polizeidienststellen betreut.

Geschwindigkeit als Unfallursache

Überhöhte Geschwindigkeit bleibt eine zentrale Ursache für Unfälle in der Oberpfalz. 2025 wurden 705 Unfälle registriert, bei denen 19 Menschen starben und 424 verletzt wurden. Besonders Landstraßen sind oft Schauplätze schwerer Unfälle, die mehr als die Hälfte der Verkehrstoten in der Region verursachen.

Ergebnisse des Blitzmarathons

Nahezu 200 Einsatzkräfte überwachten an den Messstellen die Geschwindigkeit von über 21.000 Fahrzeugen. Insgesamt wurden 393 Verstöße festgestellt, von denen 204 Verkehrsteilnehmer direkt vor Ort angehalten und kontrolliert wurden. Diese müssen nun mit Verwarnungs- oder Bußgeldern rechnen, in schwereren Fällen auch mit Punkten und Fahrverboten.

Besonders schwerwiegend war ein Vorfall auf der B16 bei Walderbach, wo ein 34-jähriger Fahrer mit 181 km/h statt der erlaubten 100 km/h gemessen wurde. Ihm droht ein Bußgeld von mehreren hundert Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von drei Monaten.

Die Geschwindigkeitsüberwachung ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz von Leben und Gesundheit und wird auch außerhalb des Blitzmarathons von der Polizei fortgesetzt.

Veröffentlicht am 16. April um 13:40 Uhr