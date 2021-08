Blühende Sommer-Überraschung: LEW verteilt Lavendel in der Region

17 Orte, 14 Gärtnereien, rund 1.900 Pflanzen: In Kooperation mit örtlichen Gärtnereien haben die Lechwerke (LEW) am vergangenen Freitag in der gesamten Region kostenlose Lavendeltöpfchen verteilt – von Rennertshofen ganz im Norden bis Peiting im Süden.

Die Aktion sollte eine Überraschung für die Menschen vor Ort sein und wurde deshalb vorher nicht angekündigt. Am Freitagmorgen öffneten dann plötzlich die Verteilstellen in den insgesamt 17 Kommunen, etwa auf dem Bauernmarkt in Fischach oder an der Bäckerei Immel in Untermeitingen. Verteilt wurden die Lavendel-Töpfe auch in Aitrang, Altenstadt (Iller), Babenhausen, Erkheim, Höchstädt, Jettingen-Scheppach, Kaufering, Kirchheim, Langweid am Lech, Mertingen, Peiting, Pfaffenhofen an der Roth, Rennertshofen, Ronsberg und Türkheim. Die Lavendel-Töpfe stammen ausschließlich von ortsansässigen Gärtnereien. Die zugehörigen Holzstecker fertigte die Behinderteneinrichtung Sankt Johannes in Schweinspoint.

Als wertvolle Nahrungsquelle für Insekten sollen die Lavendelpflanzen bei möglichst vielen Menschen zuhause Bienen, Schmetterlinge und Co. unterstützen. Wie man Lavendel zuhause am besten pflegt und wofür er sich einsetzen lässt, erfahren Interessierte unter bessermachen.lew.de/.

LEW / Michael Hochgemuth 1 von 3

Die Lavendel-Aktion fand im Rahmen der LEW-Nachhaltigkeitsinitiative „Gemeinsam besser MACHEN“ statt. Ganz nach deren Motto möchte LEW gemeinsam mit den Menschen in der Region etwas für den Schutz der heimischen Insektenvielfalt tun.

Die Initiative hat LEW anlässlich des 120-jährigen Unternehmensjubiläums in diesem Jahr ins Leben gerufen. LEW möchte damit Menschen in der Region animieren, sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz einzusetzen und sie dabei unterstützen. Dafür veranstaltet LEW verschiedene Aktionen in der gesamten Region und stellt Personen vor, die sich auf vielfältige Weise engagieren. Infos zur LEW-Nachhaltigkeitsinitiative gibt es online unter http://bessermachen.lew.de/.