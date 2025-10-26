Newsletter
Blume sieht Porsche in “massiver Krise”

Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender des VW-Konzerns und scheidender Porsche-Chef, sieht den Sportwagenbauer in einer heiklen Situation. “Porsche ist in einer massiven Krise”, sagte Blume der “Bild am Sonntag”. “Mit China, US-Zöllen, Russland und Ukraine fehlen die Erträge aus zwei Dritteln der Absatzmärkte.”

Blume Sieht Porsche In &Quot;Massiver Krise&Quot;
Porsche in der Düsseldorfer Kö (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Blume verwies darauf, 2025 eine massive Neuausrichtung umgesetzt zu haben. “Bei Strukturen, Kosten und Produktstrategie.” Es gebe “massive Investitionen in komplett flexible Antriebe: Verbrenner, Hybrid und Elektro”. Damit habe er eine “sehr robuste Aufstellung für die Zukunft” geschaffen, so Blume. “Ab nächstem Jahr gibt es einen deutlich positiven Trend.”

Lob gab es für Nachfolger Michael Leiters. “Leiters war Kandidat auf meiner Nachfolgeliste”, so Blume. Er sei ein “Sportwagen-Profi” und werde ein “guter Porsche-Chef”.

Blume äußert sich auch zur Chipkrise, die den Volkswagen-Konzern betrifft. “Die aktuelle Chip-Krise zeigt, wie zerbrechlich unsere Welt ist. Anders als in der letzten Halbleiterkrise geht es um sehr einfache Chips, die branchenübergreifend und vor allem in Autos eingesetzt werden”, sagte er. “Wir sind im Volkswagen-Konzern kurzfristig versorgt. Wir brauchen eine zügige politische Lösung.”

