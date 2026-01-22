type here...
Weniger als 1 Min.Lesezeit

BMI: Deutschland schiebt deutlich mehr Menschen ab

Von DTS Nachrichtenagentur

Deutschland schiebt laut der Bundesregierung deutlich mehr Menschen ab als zuletzt.

Innenministerium (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das geht aus Zahlen des Bundesinnenministeriums hervor, über die die “Welt” berichtet. Im Jahr 2025 wurden demnach rund 23.000 Menschen aus Deutschland abgeschoben. Das sind 15 Prozent mehr als noch im Vorjahr 2024 (rund 20.000) und rund 45 Prozent mehr als 2023 (ca. 16.000).

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der “Welt”: “Mehr Rückführungen, weniger Pull-Faktoren, wirksame Kontrollen: Wir schaffen migrationspolitisch Ordnung. Die Migrationswende wirkt.”

Am Mittwoch hatte die Bundesregierung zudem einen weiteren syrischen Straftäter abgeschoben. Die Rückführung erfolgte per Linienflug nach Damaskus. Der Mann, der zuletzt in Baden-Württemberg gelebt hatte, war in Deutschland mehrfach straffällig geworden. Ein Gericht hatte ihn wegen zahlreicher Betäubungsmitteldelikte zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

