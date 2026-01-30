BMW-Diebstahl in Plattling: Keyless-Go-Technik ausgenutzt – Zeugen gesucht

In Plattling im Landkreis Deggendorf wurde zwischen Donnerstag, dem 29. Januar 2026, etwa 17:00 Uhr und Freitag, dem 30. Januar 2026, ein BMW 530XDrive gestohlen. Das Fahrzeug war vor dem Wohnhaus des Besitzers sicher abgestellt.

Diebesbanden nutzen Keyless-Go-Technik

Laut Polizeiangaben nutzten die bislang unbekannten Täter die im Auto verbaute Keyless-Go-Technik, um den Diebstahl zu begehen. Der gestohlene BMW hat einen geschätzten Zeitwert von rund 25.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die im Zeitraum des möglichen Diebstahls in der Gegend um die Pielweichser Straße sowie die Steinfeld- und Finkenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Deggendorf unter der Telefonnummer 0991/3896-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Warnung an Besitzer von Keyless-Fahrzeugen

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless-Komfortsystem besitzen, beachten Sie bitte die Hinweise der Polizei, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden.