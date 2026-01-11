BMW-Fahrer flüchtet vor Polizei in Laim: Alkohol, Drogen und fehlende Fahrerlaubnis festgestellt

Am Samstag, 10. Januar 2026, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsverstoß in München-Laim, als ein 38-jähriger Fahrer, US-Amerikaner mit Wohnsitz in München, mit seinem BMW eine rote Ampel auf der Landsberger Straße, nahe der Kreuzung zur Von-der-Pfordten-Straße, überfuhr. Eine vorbeifahrende Polizeistreife bemerkte den Vorfall und versuchte, den Fahrer mit Blaulicht, Martinshorn und Anhaltesignal zu stoppen.

Flucht vor der Polizei eskaliert

Der Fahrer ignorierte die Polizeianhaltung, wendete sein Fahrzeug abrupt und floh in Richtung Willibaldstraße. Mehrere Polizei Einsatzfahrzeuge verfolgten den Fahrer und konnten ihn schließlich in der näheren Umgebung anhalten. Dabei kollidierte der BMW mit einem Streifenwagen, in dem sich ein 43-jähriger Münchner als Beifahrer befand.

Weitere Überprüfungen ergaben, dass der 38-Jährige unter Alkohol- und möglicherweise Betäubungsmitteleinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der BMW abgeschleppt. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besitzt.

Ermittlungen eingeleitet

Der Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Nötigung im Straßenverkehr angeklagt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Zeugenaufruf: Personen, die durch die Fahrt des 38-Jährigen gefährdet wurden und relevante Informationen haben, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando unter der Telefonnummer (089) 6216-3322 in Verbindung zu setzen.

Am selben Samstagabend, 10. Januar 2026, gegen 20:00 Uhr, fand in Unterhaching ein bewaffneter Überfall auf einen Supermarkt statt. Ein maskierter Täter betrat das Geschäft, bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Nach der Übergabe eines Geldbetrags aus der Kasse bedrängte er eine weitere Mitarbeiterin am Backshop, die ihm ebenfalls Bargeld übergab. Insgesamt erbeutete der Täter über tausend Euro.

Fahndung nach flüchtigem Täter

Nach dem Überfall flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung der Kleingärten im Fasanenpark. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei, die mehrere Streifen einsetzte, konnte der Täter bisher nicht gefasst werden. Die Ermittlungen hat das Kommissariat 21 übernommen.

Täterbeschreibung: Der männliche Täter ist etwa 1,75 bis 1,80 m groß, hat eine normale Statur und schwarze, glatte Haare mit kurz rasierten Seiten. Er trug eine graue Mütze, einen schwarzen Schal, einen dunkelgrünen Anorak und einen medizinischen Mund-Nase-Schutz. Zudem trug der Täter eine schwarze Umhängetasche und eine schwarze Langwaffe.

Zeugenaufruf: Wer im Bereich Am Sportpark und Ludwig-Specht-Straße Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter Telefon 089/2910-0 mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Am Samstag, 10. Januar 2026, informierte gegen 04:00 Uhr ein Sicherheitsmitarbeiter einer Diskothek in der Münchner Altstadt die Polizei über einen Fall sexueller Belästigung. Ein 22-jähriger kosovarischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen belästigte zwei Frauen in der Diskothek.

Vorläufige Festnahme nach sexueller Belästigung

Der Verdächtige umarmte eine 30-jährige Deutsche unsittlich und berührte sie gegen ihren Willen. Nach ihrer Abwehraktion und Aufforderung, das Verhalten zu unterlassen, entfernte sich der Verdächtige und belästigte anschließend eine 18-jährige Münchnerin. Der Sicherheitsdienst hielt den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde vorläufig verhaftet und auf einer nahegelegenen Polizeiinspektion angezeigt. Anschließend wurde er entlassen.

Am folgenden Sonntag, 11. Januar 2026, meldete der Sicherheitsdienst einer Bar einen weiteren Fall sexueller Belästigung, diesmal durch einen 47-jährigen Kroaten aus dem Landkreis München. Er wurde verdächtigt, eine 20-jährige Irin und eine 22-jährige Deutsche unsittlich berührt zu haben. Auch dieser Verdächtige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen, angezeigt und entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Am Sonntag, 11. Januar 2026, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Freimann, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 53-jähriger Afghane aus München fuhr mit einem Audi die Heidemannstraße entlang, als ein unbekannter silberner Pkw-Fahrer aus dem Werner-Egk-Bogen kommend seine Vorfahrt missachtete.

Unfall verursacht erhebliche Schäden

Der Audi-Fahrer versuchte, abzubremsen, verlor jedoch aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle und prallte gegen ein Betonelement und einen Lichtmast. Drei Mitfahrer des Audis, darunter eine 22-Jährige und eine 15-Jährige, wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Audi erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Der unbekannte Fahrer des silbernen Pkw flüchtete vom Unfallort. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando unter der Telefonnummer (089) 6216-3322 in Verbindung zu setzen.