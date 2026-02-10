type here...
BMW in Landshut gestohlen: Unbekannte nutzen Keyless-Go-Technik bei Diebstahl in der Wolfgangsiedlung
Polizeipräsidium Niederbayern
LANDSHUT. Am Montag, den 9. Februar 2026, haben unbekannte Täter im Stadtgebiet von Landshut einen hochwertigen BMW 730d xDrive gestohlen. Das Fahrzeug war versperrt vor dem Wohnanwesen des Besitzers geparkt.

Motorengeräusche in der Nacht

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3:00 Uhr hörte eine Anwohnerin vor dem Haus Motorengeräusche. Erst am frühen Morgen stellte der Besitzer fest, dass der BMW, dessen Zeitwert auf etwa 35.000 Euro geschätzt wird, nicht mehr vor dem Haus stand.

Verdacht auf Ausnutzung der Keyless-Go-Technik

Es wird vermutet, dass die Täter die im Wagen verbaute Keyless-Go-Technik nutzten. Der Fahrzeugschlüssel befand sich weiterhin beim Eigentümer.

Zeugenaufruf der Polizei

Zeugen, die im Zeitraum der Tat in der Wolfgangsiedlung verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Landshut unter 0871/9252-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei gibt folgende Sicherheitstipps für Besitzer von Fahrzeugen mit Keyless-Komfort-Schließsystem:

