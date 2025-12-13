BMW rast in Nürnberg mit überhöhter Geschwindigkeit und rammt vier geparkte Autos: Zwei Verletzte

NÜRNBERG. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag (13.12.2025) in der Sigmundstraße, als ein BMW-Fahrer aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mehrere geparkte Autos rammte. Der 24-jährige Fahrer und sein 14-jähriger Beifahrer wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Zeugen alarmieren Polizei nach schwerem Unfall

Zeugen riefen gegen 13:30 Uhr die Polizei, nachdem sie laute Unfallgeräusche in der Sigmundstraße vernahmen. Der BMW hatte insgesamt vier am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge gerammt. Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer erlitten Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Unfallursache: Überhöhte Geschwindigkeit

Laut Polizei deuteten Zeugenaussagen und Spuren darauf hin, dass der BMW-Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Südwesttangente unterwegs war. Nach Überfahren einer roten Ampel geriet der Fahrer auf Höhe der Einmündung zur Äußeren Buttendorfer Straße nach rechts, streifte einen geparkten VW Tiguan und schleuderte auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo er drei weitere Fahrzeuge rammte. Ein Hyundai Tucson wurde dabei auf den Gehweg geschleudert und blieb auf der Seite liegen.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg übernahm die Unfallaufnahme und zog einen Unfallsachverständigen hinzu. Gegen den 24-jährigen Rumänen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, einschließlich des Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Der BMW und der Führerschein des Fahrers wurden sichergestellt, Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum gibt es nicht.

Die Sigmundstraße blieb während der Unfallaufnahme und der Räumarbeiten gesperrt. Der Hyundai Tucson sowie ein total beschädigter Opel Astra mussten abgeschleppt werden, und die Feuerwehr entfernte ein abgeknicktes Verkehrsschild. Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Erstellt durch: Michael Konrad