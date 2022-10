Nach einer mehrjährigen Pause wird ab Freitagabend versucht der Lechhauser Kirchweih neues Leben einzuhauchen. Ein Augsburger Kultgastronom feiert dabei Premiere als Festwirt.

Stefan Meitinger strahlte, als er das Programm für die diesjährige Lechhauser Kirchweih präsentierte. Der erfolgreiche Gastwirt, den man in Augsburg nur als Bob kennt, wird dort erstmals als Festwirt auftreten und versuchen dem Stadtteil-Volksfest neues Leben einzuhauchen. Noch vor Corona hatte sein Vorgänger, der vom Plärrer bekannte Festwirt Dieter Held das Traditionsfest aufgegeben, die Gäste waren ausgeblieben, die Kirchweih rechnete sich nicht mehr.

Fotos: Wolfgang Czech 1 von 7

Auch Bob Meitinger rechnet damit, dass er bei seinem ersten Auftritt als Festwirt wohl eher draufzahlen wird. Mit dem Weg weg von reiner Blasmusik, hin zu einem bunten Musikprogramm für alle möchte er ein buntes Publikum in die Klausstraße locken. Der Festwirt hofft, dass dies angenommen wird, für die zahlreichen bekannten Bands geht er tief in Vorleistung. Eintritt möchte er im Regelfall nicht verlangen, nur für das Konzert der „Dorfrocker“ am Freitag muss ein Ticket gelöst werden. An der Abendkasse sind 18 Euro zu entrichten, das Zelt öffnet um 17 Uhr.

Buntes Angebot

Die offizielle Eröffnung findet dann am Samstag statt, wenn Oberbürgermeisterin Eva Weber das Festbier-Fass nach dem Festumzug um 14 Uhr anschlagen wird. Das Bier wird übrigens von der Augsburger Thorbräu geliefert und 10,80 Euro die Maß kosten, alkoholfreie Getränke kommen von der Brauerei Kühbach. Meitinger greift hier auf aus seinen Lokalen bekannte Partner (Bobs, Flosslände…) zurück. Bei den Speisen hat er sich Unterstützung von der Metzgerei Ottilinger und vom Haunstetter Koch Stefan Settele geholt, der seine beliebten Kässpatzen für das Fest kochen wird.

Die Lechhauser Kirchweih geht bis zum 23. Oktober.

Festzeltprogramm:

Fr. 14.10.2022 Dorfrocker

Opener: „Blechhauser“

Zelteröffnung: 17.00 Uhr

Tickets 15 €

VVK 15 €; AK 18 €

www.lechhauserkirchweih.de oder in allen BOB’S Filialen

Sa. 15.10.2022 Eröffnungstag

Trachtenkapelle Lechhausen

Zelteröffnung: 12.00 Uhr

Einzug Festzug 13.30 Uhr in Zelt

Eröffnung, Festreden und Anstich ab 14.00 Uhr Oberbürgermeisterin Frau Eva Weber wird die „Lechhauser Kirchweih“ feierlich mit dem Fassanstich eröffnen

Abends

The Roberts H-Band & S.O.S. Partyalarm

So. 16.10.2022 Marktsonntag

Trachtenkapelle Lechhausen

Politischer Frühschoppen CSU ab 10.30 Uhr Redner: Gesundheitsminister Klaus Holetschek

Abends

Die Draufgänger



Mo. 17.10.2022 Pleitegeiertag vergünstigter Bierpreis bis 17.00 Uhr

Zelteröffnung: 12.00 Uhr

Abends

Troglauer

Di. 18.10.2022 Tag der Senioren (Maß Bier und Kaffee und Kuchen günstiger für Senioren)

Zelteröffnung: 12.00 Uhr

Abends

Blechblosn

Mi. 19.10.2022 Zelteröffnung: 12.00 Uhr

Abends

Mountain Crew

Do. 20.10.2022 Tag der Betriebe und Vereine

Zelteröffnung: 12.00 Uhr

Abends

Ois Easy

Fr. 21.10.2022 Zelteröffnung: 12.00 Uhr

Abends

Ohlala

Sa. 22.10.2022

Schafkopf Turnier 10.00 -14.00 Uhr

Abends

Manish Boys & Shout

So. 23.10.2022 Zelteröffnung: 10.00 Uhr

Politischer Frühschoppen SPD 10.30 Uhr – 12.00 Uhr Redner: Florian von Brunn

Abends

DeSchoWieda & Desperate Brasswive