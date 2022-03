Bobingen | 40-Jähriger mit drei Promille rastet total aus

Ein 40-jähriger Mann rastete am 19.03.2022 offenbar aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses derart aus, dass er gegen 19:45 Uhr sogar Mitbewohner und Familienmitglieder körperlich attackierte.

Auch beim Eintreffen der Polizeistreife beruhigte er sich nicht und wollte in deren Gegenwart wieder auf Unbeteiligte losgehen. Den Beamten gelang es jedoch, weitere Übergriffe zu verhindern und den Mann vorläufig zu überwältigen. Aufgrund der weiter andauernden, heftigen Gegenwehr waren schließlich vier Beamten erforderlich, um den Aggressor zu fesseln und in Gewahrsam zu nehmen. Zur Ausnüchterung und um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann in die Haftaufnahme des Polizeipräsidiums Schwaben Nord verbracht. Ein dort durchgeführter Altemalkoholtest erbrachte einen Wert von über drei Promille. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Den Aggressor erwarten Anzeigen wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

