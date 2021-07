Bobingen | Automaten-Aufbrecher festgenommen

Einem aufmerksamen Passanten war gestern, 28.07.2021 um 20:45 Uhr ein verdächtiger Mann aufgefallen, der sich in der Max-Fischer-Straße hinterhalb eines Zigarettenautomaten in einem Gebüsch versteckte.

Als der Passant sich den Automaten näher ansah bemerkte er, dass dieser offensichtlich mit einem Trennschleifer angegangen wurde, so dass er die Polizei verständigte. Die kurz darauf am Einsatzort eintreffende Streife konnte die verdächtige Person, die sich nun ein Stück weiter zu verstecken versuchte, festnehmen. In dessen mitgeführten Rucksack konnte schließlich auch das akkubetriebene Werkzeug aufgefunden werden, mit dem der Automat aufgebrochen werden sollte. Bei einer anschließenden Wohnsitzüberprüfung des 33-jährigen Tatverdächtigen wurden die Beamten zudem noch auf eine kleine Menge Marihuana aufmerksam, die offen auf einem Tisch lag.