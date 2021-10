Bobingen | Familienbesuch endet im Polizeiarrest

Am Sonntagmorgen um 02.00 Uhr kam es in Bobingen Nord zu einem unerwünschten Familienbesuch. Ein 26-Jähriger Augsburger begehrte mitten in der Nacht Einlass bei seinen Angehörigen. Diesen gelang es aus eigener Kraft jedoch nicht, sich des unerwünschten Besuchers zu entledigen, weshalb sie die Polizeiinspektion Bobingen verständigten.

Die Beamten trafen den sehr aufgebrachten jungen Mann an und konnten ihn davon überzeugen, den Heimweg anzutreten. Diese Überzeugungsarbeit hielt offenbar nicht sehr lange an: Nach 30 Minuten ging ein erneuter Anruf bei der Polizei ein. Der ungebetene Gast sei nun wieder da und mache Ärger. Diesmal half auch kein gutes Zureden der Beamten mehr. Um Straftaten zu verhüten wurde der alkoholisierte Besucher in Gewahrsam genommen und für den Rest der Nacht in den Arrest des Polizeipräsidiums gebracht.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.