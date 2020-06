Bobingen | Frau überschlägt sich mit Pkw

Am gestrigen Montag, 15.06.2020, überschlug sich in Waldberg eine 29-jährige Frau mit Ihrem Pkw und musste verletzt in die Wertachklinik Bobingen gebracht werden.

Gegen 07:50 Uhr befuhr die 29-jährige Frau die Kreisstraße A13 von Reinhartshausen in Richtung Waldberg. Im Bereich einer Linkskurve geriet die Frau nach rechts in das Bankett und verlor beim Gegenlenken die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses überschlug sich auf der Fahrbahn und blieb dort auf dem Dach liegen. Zum Glück wurde die Fahrzeugführerin

dabei nur leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Sie wurde im

Anschluss vom Rettungsdienst in die Wertachklinik Bobingen gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

